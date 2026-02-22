Zakończenie sezonu na stoku w bydgoskim Myślęcinku. Nie przeszkadza nawet deszcz
Pogoda nie zatrzymała w domach miłośników białego szaleństwa. Mimo deszczu pojawili się dziś na górce, by po raz ostatni poszusować na deskach i nartach.
Dziś, w ostatni dzień funkcjonowania, myślęciński stok jest czynny do godz. 20. Sezon tam trwał miesiąc. Jak Polskiemu Radiu PiK mówili narciarze, to był udany czas.
- Gdyby nieco dłużej mróz potrzymał, byłoby jeszcze lepiej, a tak trzeba się pożegnać.
- Przez dwa tygodnie byliśmy tu prawie codziennie, wpadaliśmy chociaż na dwie - trzy godziny. Warunki były bardzo dobre.
- To jest wymagający stok, bo kąt nachylenia wynosi około 20 stopni, długość czynna to około 200 m, więc można około 30 skrętów zrobić. To jest dobry stok do nauki i do treningów.
- Rewelacja, a dzisiaj jest najlepszy dzień do jazdy. Ostatni i najlepszy!
