Bitwa na szczotki i kamienie w szczytnym celu. Dziennikarze PR PiK stawili się z innymi na lodowisku [zdjęcia]

2026-02-22, 20:00 Michał Zaręba/DW

Na lodowisku Mentor w Toruniu odbyła się Świąteczna Bitwa Gwiazd - charytatywny turniej curlingowy/ Fot. Michał Zaręba

Znajomi, koledzy z firm, sportowcy z innych dyscyplin, a także nasi dziennikarze Maciej Wilkowski i Michał Zaręba zagrali dla dzieci z toruńskiego Hospicjum Nadzieja.

Na lodowisku Mentor w Toruniu odbyła się XV edycja Świątecznej Bitwy Gwiazd - charytatywny turniej curlingowy.



Ze sportowcami rozmawiał Michał Zaręba z PR PiK, który sam wystąpił w turnieju.



- Fajnie jest grać i jeszcze pomagać, łączyć te dwie rzeczy! - mówili uczestnicy zabawy.



Na tafli stawił się m.in. Mateusz Podborączyński, libero CUK Aniołów Toruń.



- Trzeba było się przestawić na trochę bardziej śliską nawierzchnię - żartował siatkarz. - Bawiliśmy się super, ale o to w tym głównie chodzi, żeby pomagać - dodał.



Nasz redakcyjny kolega, Maciej Wilkowski wziął udział w turnieju z przyjaciółmi - z drużyną bowlingowców w składzie: Daniel Grabowski, Rafał Grajkowski, Łukasz Strugała.



- Posmakowaliśmy curlingu, ale najważniejsze było, żeby tutaj przyjechać, zagrać i wspomóc hospicjum - mówił Maciej Wilkowski.



Poza sportową rywalizacją były licytacje i słodki poczęstunek.



Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.