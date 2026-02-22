Bitwa na szczotki i kamienie w szczytnym celu. Dziennikarze PR PiK stawili się z innymi na lodowisku [zdjęcia]
Znajomi, koledzy z firm, sportowcy z innych dyscyplin, a także nasi dziennikarze Maciej Wilkowski i Michał Zaręba zagrali dla dzieci z toruńskiego Hospicjum Nadzieja.
Na lodowisku Mentor w Toruniu odbyła się XV edycja Świątecznej Bitwy Gwiazd - charytatywny turniej curlingowy.
Ze sportowcami rozmawiał Michał Zaręba z PR PiK, który sam wystąpił w turnieju.
- Fajnie jest grać i jeszcze pomagać, łączyć te dwie rzeczy! - mówili uczestnicy zabawy.
Na tafli stawił się m.in. Mateusz Podborączyński, libero CUK Aniołów Toruń.
- Trzeba było się przestawić na trochę bardziej śliską nawierzchnię - żartował siatkarz. - Bawiliśmy się super, ale o to w tym głównie chodzi, żeby pomagać - dodał.
Nasz redakcyjny kolega, Maciej Wilkowski wziął udział w turnieju z przyjaciółmi - z drużyną bowlingowców w składzie: Daniel Grabowski, Rafał Grajkowski, Łukasz Strugała.
- Posmakowaliśmy curlingu, ale najważniejsze było, żeby tutaj przyjechać, zagrać i wspomóc hospicjum - mówił Maciej Wilkowski.
Poza sportową rywalizacją były licytacje i słodki poczęstunek.
Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.