Specjaliści: W leczeniu raka odpowiednie żywienie to podstawa! Po sympozjum w Bydgoszczy

2026-02-21, 21:00 Tatiana Adonis/MG

XII Sympozjum „Onkologia i Żywienie” w Centrum Onkologii w Bydgoszczy/fot. Centrum Onkologii, Facebook

- Pacjent do leczenia musi być przygotowany tak, jak sportowiec do zawodów – mówił Polskiemu Radiu PiK prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W placówce zakończyło się dwudniowe sympozjum poświęcone terapii żywieniowej.

Biorący w nim udział specjaliści podkreślali, że dla pacjenta chorego na raka odpowiednie żywienie to nie dodatek poprawiający komfort pobytu w szpitalu, ale integralna część leczenia.



- Kompleksowa opieka nad chorym na raka nie kończy się na chirurgii, chemioterapii czy radioterapii. Równie ważne są inne elementy, w tym żywienie - mówił prof. Janusz Kowalewski. – Każdy element, więc porzucenie palenia, odpowiednie ćwiczenia, redukcja masy ciała – jeśli jest potrzebna i właściwe odżywienie przed rozpoczęciem kuracji, jest kluczowe, żeby pacjent mógł ukończyć program leczenia onkologicznego.



Tymczasem dbałość o wartościowe posiłki, które dostarczają pacjentom odpowiedni poziom energii, niezbędne składniki odżywcze, czy zwiększają odporność, nie jest powszechna. – I wielu chorych nie otrzymuje tego, co mogłoby otrzymać, a przecież to powinno być podstawowym prawem pacjenta - podkreślał prof. Michał Jankowski, kierownik naukowy sympozjum.



Prof. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu dodała, że wprowadzenie leczenia żywieniowego, przekłada się na lepsze rokowanie pacjenta. – Jeżeli jest to pacjent chirurgiczny, to przez zabieg operacyjny przechodzi zdecydowanie lepiej.