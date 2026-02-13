Stu śmiałków zamieniło narty na kajaki. Do pokonania 11 kilometrów rzeki Wdy

2026-02-13, 15:41 Marcin Doliński/BN

Uczestnicy zimowego spływu kajakowego/fot. Marcin Doliński

Stu śmiałków bierze udział w zimowym spływie kajakowym imienia Bolesława Białkowskiego. Uczestnicy mają do pokonania 11 kilometrów rzeki Wdy, która jeszcze nie zamarzła.

W piątek (13 lutego) w Tleniu uroczyście otwarto to wydarzenie. - 29. Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy imienia Bolesława Białkowskiego uważam za otwarty - ogłosił honorowy komandor spływu Leszek Miesała.



- To już forma tradycji i nawet zimowa pogoda nie jest nam straszna - mówią uczestnicy spływu kajakowego. - Nie ma komarów, dlatego dużo lepiej się pływa - dodają.



Spływ zakończy się w niedzielę.