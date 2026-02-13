6. Bieg po pączka w Inowrocławiu. Na mecie czekały medale oraz słodkości [zdjęcia]

2026-02-13, 10:51 Marcin Glapiak/BN

6. Bieg po pączka w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Kilkuset mieszkańców Inowrocławia wystartowało wieczorem w tłusty czwartek w Biegu po pączka. Była to już szósta edycja tej imprezy.

Biegacze mieli do pokonania pięć kilometrów. Na mecie na każdego czekały medale i oczywiście... pączki! - Są pyszne, szczególnie po biegu - mówią biegacze. - Najlepszy pączek to taki wywalczony w trudnych warunkach - dodają.



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu obchodzi 50-lecie istnienia. Z tej okazji organizatorzy biegu postanowili zmierzyć biegaczom czas. - Niektórzy o to prosili, szczególnie ci, którzy chcą mierzyć swoje życiówki - mówi Paweł Poliwka z OSiR Inowrocław.