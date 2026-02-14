Dzieci stworzyły kolorowe igloo. Anonim zgłosił do straży miejskiej „nielegalną lodową budowlę”

2026-02-14, 09:31  Marcin Glapiak/BN
Tak prezentowało się kolorowe igloo. / FB Danka Jaskulska

Straż Miejska w Inowrocławiu została wezwana w sprawie igloo. Otrzymali anonimowe zgłoszenie o nielegalnej lodowej budowli wykonanej rzekomo przez jedną z radnych. Okazało się, że autorką dzieła była nie radna, a Pani Marta wraz z dziećmi.

- Widzieliśmy inspiracje w Internecie, a że było -20 na dworze to stwierdziliśmy, że zrobimy igloo - mówi jedna z autorek budowli. - Pojechałam do sklepu po tacki, wylaliśmy kolorową wodę z barwnikami spożywczymi i jak się zamroziło to zaczęliśmy robić igloo - opowiada.

Do inowrocławskiej straży miejskiej trafiło jednak anonimowe zgłoszenie. Pewna osoba wysłała maila, w którym napisano o „powstaniu igloo, które może zagrażać życiu i zdrowiu dzieci lub zwierząt”. - Sprawdziliśmy, jak igloo rzeczywiście wygląda i czy stwarza zagrożenie - mówi zastępca komendanta Sylwia Dembska. - Budowla nie stwarzała żadnego zagrożenia - oznajmiła.

Po całym incydencie Pani Marta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców. Pojawił się nawet pomysł, aby w przyszłym roku wykonać z mieszkańcami już nie igloo, a całe lodowe miasteczko.

Relacja Marcina Glapiaka

Niecodzienna akcja strażaków w powiecie włocławskim. Uratowali zwierzę przed śmiercią w męczarniach

Kolizja na DK 15. Na trasie Toruń - Brodnica zderzyły się trzy samochody

Śmiertelny wypadek w Choceniu w powiecie włocławskim. Droga jest zablokowana

Ponad 2,5 tysiąca psów w Myślęcinku. Trwa międzynarodowa wystawa [wideo zdjęcia]

Zakończono poszukiwania 70-latki z Torunia, która zaginęła kilka dni temu

Dziś walentynki. Skąd się bierze miłość Głównym winowajcą naszych motyli w brzuchu jest mózg

Walentynki 2026. Dziś nasz wóz transmisyjny zawita do Chełmna Słuchajcie nas Bądźcie z nami

Tak w Bydgoszczy świętowali pracownicy służby cywilnej kujawsko-pomorskiej policji

Zmarł gen. bryg. Piotr Wagner, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy i szef logistyki

