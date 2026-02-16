Bójka nastolatek przy Galerii Solnej w Inowrocławiu. Filmik trafił do Internetu [aktualizacja]

2026-02-16, 15:11 Marcin Glapiak/BN

Policja wszczęła śledztwo ws. bójki nastolatek przy Galerii Solnej w Inowrocławiu/fot. Pixabay/ilustracyjna

Do bójki 14-latek doszło w piątek wieczorem przed wejściem do Galerii Solnej w Inowrocławiu.

Na nagraniu, które jest dostępne w Internecie, widać tłum młodzieży zgromadzony przed wejściem do inowrocławskiej galerii, który obserwuje bijące się osoby. Jak ustalili policjanci, w bójce uczestniczyły dwie dziewczyny w wieku 14 lat.



- Funkcjonariusze pracują nad sprawą i ustalają uczestników, ale też dokładny przebieg całego zdarzenia - mówi Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Film opublikowany w mediach policjanci zabezpieczyli, zwrócili się również do galerii, by uzyskać nagrania z monitoringu. 15 lutego do inowrocławskiej komendy zgłosiła się matka wraz z jedną z nastolatek, która bezpośrednio uczestniczyła w szarpaninie. Agresorkami miały być dwie czternastolatki, mieszkanki powiatu inowrocławskiego - dodaje.



Policjanci ustalili już świadków zdarzenia. Cały materiał zostanie przesłany do sądu rodzinnego i nieletnich.