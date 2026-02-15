Jak szkoła powinna zareagować po tragicznych wydarzeniach z udziałem uczniów? Gdzie szukać pomocy?

2026-02-15, 08:00  Monika Siwak / TB
Wyniki raportu Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy nie pozostawiają złudzeń. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

14-letnia dziewczyna, która miała być ofiarą hejtu w jednej ze szkół w Kujawsko-Pomorskiem, popełniła samobójstwo. Rodzice alarmują, że po tragedii szkoła zareagowała nie tak, jak powinna.

- Po tej tragedii, w szkole miały paść tylko zdawkowe słowa nauczyciela o konieczności mówienia o problemach i zapadła cisza - informują nasi Słuchacze z jednej z miejscowości regionu.

Co powinno dziać się w placówce po takim wstrząsającym wydarzeniu? Zapytaliśmy o to w kuratorium oświaty.

- Wiele szkół tworzy dokumenty, tzw. procedury, aby wiedzieć, co robić w sytuacji kryzysowej przed, w czasie, a czasem także po takiej, niestety, udanej próbie samobójczej. Aby wszyscy nauczyciele mieli świadomość jak reagować. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w takim momencie jest bardzo potrzebna - mówi Ewa Podgórska z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty. - Potrzebują jej nie tylko dzieci i młodzież, ale także nauczyciele. Często szkoły posiłkują się pomocą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, które dysponują szerszą liczbą specjalistów.

Co można powiedzieć dzieciom, gdy w ich klasie dojdzie do takiej sytuacji?

- Powiedziałabym im, że spotkała nas straszna tragedia. Każdemu jest bardzo smutno i na pewno w różny sposób przeżywa ten ból. Każdy na swój sposób ma prawo go wyrazić - mówi. - Zaproponowałabym pomoc swoją, koleżanek, nauczycielek i psychologów. Najważniejsza jest, aby dostrzec w porę kryzys psychiczny u dziecka i zainicjować pomoc.

Według raportu Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy, który powstał na podstawie policyjnych danych, w ubiegłym roku w Kujawsko-Pomorskiem 61 osób do 19 roku życia podjęło próbę samobójczą, 11 odebrało sobie życie.

Nawet 2-3 dzieci w każdej klasie w Polsce mogło mieć za sobą próbę samobójczą - to z kolei dane z badania 15 tysięcy polskich nastolatków przeprowadzonego przez Fundację Życie Warte Jest Rozmowy. Jednocześnie większość dorosłych o tym nie wie, dzieci mówią, że „wszystko jest ok" i kryzys rozwija się po cichu.


Gdzie szukać pomocy? Pod te nr tel. można dzwonić bezpłatnie całodobowo lub w określonych godzinach:

  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002
  • Bezpłatny anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 800 119 119. Czynny codziennie od 14:00 do 22:00
  • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100. Czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:00 oraz w piątki w godzinach 12:00-15:00
  • Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie: 800 800 602. Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-20:00
  • Antydepresyjny telefon zaufania: 22 484 88 01. Czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00
  • 112 - Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

