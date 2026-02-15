Jak szkoła powinna zareagować po tragicznych wydarzeniach z udziałem uczniów? Gdzie szukać pomocy?

2026-02-15, 08:00 Monika Siwak / TB

Wyniki raportu Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy nie pozostawiają złudzeń. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

14-letnia dziewczyna, która miała być ofiarą hejtu w jednej ze szkół w Kujawsko-Pomorskiem, popełniła samobójstwo. Rodzice alarmują, że po tragedii szkoła zareagowała nie tak, jak powinna.

- Po tej tragedii, w szkole miały paść tylko zdawkowe słowa nauczyciela o konieczności mówienia o problemach i zapadła cisza - informują nasi Słuchacze z jednej z miejscowości regionu.





Co powinno dziać się w placówce po takim wstrząsającym wydarzeniu? Zapytaliśmy o to w kuratorium oświaty.









Co można powiedzieć dzieciom, gdy w ich klasie dojdzie do takiej sytuacji?





- Powiedziałabym im, że spotkała nas straszna tragedia. Każdemu jest bardzo smutno i na pewno w różny sposób przeżywa ten ból. Każdy na swój sposób ma prawo go wyrazić - mówi. - Zaproponowałabym pomoc swoją, koleżanek, nauczycielek i psychologów. Najważniejsza jest, aby dostrzec w porę kryzys psychiczny u dziecka i zainicjować pomoc.



Gdzie szukać pomocy? Pod te nr tel. można dzwonić bezpłatnie całodobowo lub w określonych godzinach:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002

Bezpłatny anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 800 119 119. Czynny codziennie od 14:00 do 22:00

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100. Czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:00 oraz w piątki w godzinach 12:00-15:00

Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie: 800 800 602. Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-20:00

Antydepresyjny telefon zaufania: 22 484 88 01. Czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00

112 - Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia