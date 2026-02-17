Kurator oświaty: Zapraszamy nauczycieli i rodziców na spotkania z minister edukacji [Rozmowa Dnia]

W środę (18 lutego) w naszym regionie pierwsze spotkania z minister edukacji na temat zmian, które obowiązywać będą od maja. - Na te spotkania mogą przyjść także rodzice - zachęcała w „Rozmowie Dnia” PR PiK Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty.
Minister edukacji Barbara Nowacka spotka się z nauczycielami i rodzicami najpierw w Solcu Kujawskim, a w piątek (20 lutego) w Tucholi. Na każde z czterech spotkań zatytułowanych „Kompas Jutra" trzeba się wcześniej zarejestrować. Tylko na pierwsze (dla nauczycieli w Solcu) nie ma już wolnych miejsc i rejestracja została zamknięta. Szczegóły - poniżej.
W „Rozmowie Dnia" w PR PiK z kurator oświaty pojawiły się też inne tematy – m.in. jakie narzędzia mają szkoły, by radzić sobie z hejtem.
- Szkoła musi reagować na przemoc i ta reakcja powinna być natychmiastowa – mówiła Grażyna Dziedzic. - Nie może tak być, że na hejt reaguje się dopiero po kilku dniach, bo przez ten czas może się wiele niedobrych rzeczy wydarzyć. Natychmiastowe wsparcie - zarówno dla ofiary, jak i rozmowa ze sprawcą - to jest rola szkoły i to nie może być zaniedbywane. Ważna jest też edukacja, żeby przekazać młodym ludziom, że nie mogą być obojętni, bo często jest tak, że oni wiedzą, że coś się dzieje wokół kolegi, czy koleżanki, ale nie reagują na hejt. W ten sposób stają po stronie hejtującego, a nie ofiary, więc trzeba zgłaszać to natychmiast. To nie jest donos! To jest pomoc i właściwa postawa. (...)
SOLEC KUJAWSKI: Pierwsze spotkanie z minister edukacji Barbarą Nowacką zaplanowano w środę (18 lutego) o 11.30 (nauczyciele) i 14.30 (rodzice) w Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim (ul. Tartaczna 25). Na spotkanie obowiązuje rejestracja - dla nauczycieli już jest zamknięta, rodzice mogą się rejestrowaćTUTAJ.
TUCHOLA: Kolejne spotkanie zaplanowano w piątek (20 lutego) - dla nauczycieli o 11.30 w Tucholskim Ośrodku Kultury (Plac Zamkowy 8) w Tucholi, a dla rodziców o 14.45 w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Pocztowa 10) w Tucholi. Rejestrować się możnaTUTAJ.
