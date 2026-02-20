„To będzie wielki hit reformy edukacji!” zapowiedziała w Tucholi Paulina Piechna-Więckiewicz

2026-02-20, 16:10 Marcin Doliński/DW

Tuchola jest kolejnym przystankiem na promocyjnej trasie zapowiadanych zmian w edukacji/Fot. Marcin Doliński

Dialog i współpraca z rodzicami i uczniami oraz zajęcia praktyczne - to mają być mocne strony wprowadzanej reformy oświaty pod tytułem „Kompas Jutra”.

Ta reforma to ewolucja, nie rewolucja - usłyszeli uczestnicy spotkania w Tucholi o zapowiadanych zmianach w szkołach. Co pojawi się jako nowość w polskich szkołach?



- Tydzień projektowy, który ma za zadanie nie tylko pokazywać interdyscyplinarne podejście i skłaniać do podejmowania wyzwań, ale też integrować środowisko szkolne (co dla nas jest bardzo ważne) oraz uczyć pracy zespołowej. Mówimy o zajęciach praktyczno-technicznych - podkreślała podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz. - Gdy wszyscy się już przyzwyczają, to będzie wielki hit tej reformy, ponieważ dzieciaki będą się uczyć umiejętności potrzebnych w codziennym życiu - dodała.



Pierwsze zmiany wprowadzane będą od września w edycji przedszkolnej i klasach 1-3 szkół podstawowych.



Więcej w materiale Marcina Dolińskiego - poniżej.