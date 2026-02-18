Ministra Edukacji odwiedziła SP 1 w Solcu Kujawskim. Placówka doczeka się inwestycji

2026-02-18, 14:34 Michał Zaręba/PG

Ministra Edukacji, Barbara Nowacka przedstawiła założenia reformy „Kompas Jutra” oraz zapowiedziała inwestycję w placówce oświaty. Materiał Michała Zaręby

Ministra Edukacji Barbara Nowacka spotkała się w Solcu Kujawskim z nauczycielami i rodzicami, żeby przedstawić założenia reformy „Kompas Jutra”. Zmiany wprowadzane są od września. Ponadto zapowiedziała ona inwestycję w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

– W czasach dezinformacji, nowych technologii wchodzących w życie oraz wielkiej niepewności krytyczne myślenie i samodzielna ocena sytuacji, rozdzielenie prawdy od fałszu staje się kluczowe nie tylko dla młodych osób, ale i dla nas wszystkich – przyznała Barbara Nowacka.



„Kompas Jutra” to reforma, która stopniowo wprowadzana jest od obecnie trwającego roku szkolnego. Jak można przeczytać na stronie gov.pl, zmiany to: nowe, praktyczne przedmioty, przejrzysta i spójna podstawa programowa, więcej zajęć praktycznych i projektowych, zmiany w ocenianiu, zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym od 2031 roku, większa autonomia i wsparcie dla nauczycieli oraz równomierne rozłożenie nauki, mniej godzin w klasach 7-8 szkoły podstawowej. Ostatnie elementy reformy mają wejść w życie w 2032 roku.



Spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim. Jak zapowiedziała ministra, placówka może liczyć na specjalną inwestycję. – W tej szkole też będzie jedna z 12 tysięcy pracowni AI, w którą zainwestowaliśmy w ramach środków z KPO – dodała.