Rozłam w partii Polska 2050 komentuje minister Nowacka: Z perspektywy koalicji to niewiele oznacza

2026-02-18, 15:20 Michał Zaręba/DW

Barbara Nowacka/ Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Do nowego klubu o nazwie Centrum mają przystąpić dwaj posłowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy komentarz minister edukacji Barbary Nowackiej.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że parlamentarzyści, którzy opuścili Polskę 2050, założą nowy klub. Jego nazwa to Centrum. Przystąpi do niego dwóch posłów z naszego regionu. Co to oznacza dla koalicji rządzącej? Pytamy Barbarę Nowacką.





- Z perspektywy koalicji mam nadzieję, że to (rozłam w partii Polska 2050 - przyp. red) niewiele oznacza - mówi minister edukacji Barbara Nowacka. - Widzę podziały. One oczywiście nas smucą i niepokoją, bo odwracają trochę wzrok od tego, jak wiele dobrych rzeczy robimy, ale mam nadzieję, że mimo rozłamu wewnątrz klubu „Koalicja 15 października” jest stabilna. Mamy też zapewnienia zarówno od pani Pełczyńskiej-Nałęczy, jak i pani Henin-Kloski, że ich wewnętrzny konflikt nie wpływa na funkcjonowanie koalicji. Mam nadzieję, że ich relacje się poukładają. Nasza współpraca jest oczywista. Nie jestem stroną w sporze, trzymam kciuki za demokratyczne siły w Polsce - dodaje.