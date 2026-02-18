Rozłam w partii Polska 2050 komentuje minister Nowacka: Z perspektywy koalicji to niewiele oznacza
Do nowego klubu o nazwie Centrum mają przystąpić dwaj posłowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy komentarz minister edukacji Barbary Nowackiej.
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że parlamentarzyści, którzy opuścili Polskę 2050, założą nowy klub. Jego nazwa to Centrum. Przystąpi do niego dwóch posłów z naszego regionu. Co to oznacza dla koalicji rządzącej? Pytamy Barbarę Nowacką.
Deklarację przystąpienia do klubu zgłosiło 18 osób. Wśród nich są Marcin Skonieczka i Norbert Pietrykowski. Więcej o tym piszemy tutaj.