Mobilny psycholog i sprzątanie bardzo zaniedbanych mieszkań. To nowa oferta MOPS

Bydgoski MOPS pomoże swoim podopiecznym posprzątać bardzo zaniedbane mieszkanie. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy rozszerza swoją listę usług. Dzięki grantowi w wysokości 500 tys. zł. możliwa będzie pomoc w niespotykanej dotąd formie.

Wsparcie specjalisty

- Mając na uwadze rosnące i coraz bardziej złożone potrzeby osób starszych, chorych i niesamodzielnych, postanowiliśmy uzupełnić standardowe usługi opiekuńcze o dwa moduły. Pierwszy to mobilny psycholog, bo wiemy, że wiele osób ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie dotrzeć do poradni - przekazuje w komunikacie MOPS Bydgoszcz. - Dlatego to specjalista przyjedzie do nich. Mobilny psycholog zaoferuje wsparcie, rozmowę i pomoc w pokonywaniu kryzysów psychicznych w bezpiecznym, domowym otoczeniu podopiecznego.





„Odgruzowanie" mieszkania

Kolejna opcja to specjalistyczne sprzątanie mieszkań zaniedbanych, czyli usługa o charakterze interwencyjnym.

- Zdarza się, że z powodu długotrwałej choroby czy niesamodzielności warunki sanitarne w mieszkaniach osób potrzebujących ulegają znacznemu pogorszeniu, a standardowa pomoc opiekunki to za mało. Specjalna ekipa zajmuje się gruntownym uporządkowaniem takich lokali, aby przywrócić w nich godne i w pełni bezpieczne warunki do życia - wyjaśnia MOPS. Zastrzega jednak, że nowe moduły wsparcia skierowane są do osób, które są już objęte pomocą MOPS w formie usług opiekuńczych i u których pracownicy socjalni zdiagnozują wyraźną potrzebę takiego dodatkowego wsparcia.





Realizacja wsparcia została zlecona podmiotom ekonomii społecznej: Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Oddział w Bydgoszczy oraz Fundacji Przestrzeń Emocji.





źr. MOPS Bydgoszcz