Mobilny psycholog i sprzątanie bardzo zaniedbanych mieszkań. To nowa oferta MOPS

2026-03-11, 07:55  Redakcja/KB
Bydgoski MOPS pomoże swoim podopiecznym posprzątać bardzo zaniedbane mieszkanie. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Bydgoski MOPS pomoże swoim podopiecznym posprzątać bardzo zaniedbane mieszkanie. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy rozszerza swoją listę usług. Dzięki grantowi w wysokości 500 tys. zł. możliwa będzie pomoc w niespotykanej dotąd formie.

Wsparcie specjalisty
- Mając na uwadze rosnące i coraz bardziej złożone potrzeby osób starszych, chorych i niesamodzielnych, postanowiliśmy uzupełnić standardowe usługi opiekuńcze o dwa moduły. Pierwszy to mobilny psycholog, bo wiemy, że wiele osób ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie dotrzeć do poradni - przekazuje w komunikacie MOPS Bydgoszcz. - Dlatego to specjalista przyjedzie do nich. Mobilny psycholog zaoferuje wsparcie, rozmowę i pomoc w pokonywaniu kryzysów psychicznych w bezpiecznym, domowym otoczeniu podopiecznego.

„Odgruzowanie" mieszkania
Kolejna opcja to specjalistyczne sprzątanie mieszkań zaniedbanych, czyli usługa o charakterze interwencyjnym.
- Zdarza się, że z powodu długotrwałej choroby czy niesamodzielności warunki sanitarne w mieszkaniach osób potrzebujących ulegają znacznemu pogorszeniu, a standardowa pomoc opiekunki to za mało. Specjalna ekipa zajmuje się gruntownym uporządkowaniem takich lokali, aby przywrócić w nich godne i w pełni bezpieczne warunki do życia - wyjaśnia MOPS. Zastrzega jednak, że nowe moduły wsparcia skierowane są do osób, które są już objęte pomocą MOPS w formie usług opiekuńczych i u których pracownicy socjalni zdiagnozują wyraźną potrzebę takiego dodatkowego wsparcia.

Realizacja wsparcia została zlecona podmiotom ekonomii społecznej: Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Oddział w Bydgoszczy oraz Fundacji Przestrzeń Emocji.

źr. MOPS Bydgoszcz

Bydgoszcz

Region

Rośnie popularność sklepów militarnych. Odwiedzają je nie tylko wojskowi, ale i uczniowie [zdjęcia]

Rośnie popularność sklepów militarnych. Odwiedzają je nie tylko wojskowi, ale i uczniowie [zdjęcia]

2026-03-11, 10:40
Groźny pożar pod Mogilnem. Rolnik stracił wiele sprzętu potrzebnego do pracy

Groźny pożar pod Mogilnem. Rolnik stracił wiele sprzętu potrzebnego do pracy

2026-03-11, 09:45
Oszustwa internetowe w Nakle. Borys M. zatrzymany w Londynie

Oszustwa internetowe w Nakle. Borys M. zatrzymany w Londynie

2026-03-11, 09:28
Z punktu widzenia militarnego Bydgoszcz jest kluczowym ośrodkiem we współpracy w ramach NATO [Rozmowa Dnia]

„Z punktu widzenia militarnego Bydgoszcz jest kluczowym ośrodkiem we współpracy w ramach NATO” [Rozmowa Dnia]

2026-03-11, 08:58
Najlepiej wiedzą, co we wsi piszczy. Dzisiaj świętuje ponad 40 tysięcy sołtysek i sołtysów w kraju

Najlepiej wiedzą, co we wsi piszczy. Dzisiaj świętuje ponad 40 tysięcy sołtysek i sołtysów w kraju

2026-03-11, 08:40
Toruń. Archeolodzy odnaleźli pochówki z okresu wojny głodowej z 1414 roku

Toruń. Archeolodzy odnaleźli pochówki z okresu wojny głodowej z 1414 roku

2026-03-11, 07:00
Burmistrzowie na konwencie w Nakle. Ważny temat: inwestycje w bezpieczeństwo

Burmistrzowie na konwencie w Nakle. Ważny temat: inwestycje w bezpieczeństwo

2026-03-10, 21:00
W Toruniu powstaną dwa Centra Integracji Międzypokoleniowej. Mieszkańcy zadecydowali

W Toruniu powstaną dwa Centra Integracji Międzypokoleniowej. Mieszkańcy zadecydowali

2026-03-10, 20:20
Republika Łotewska ma już swoje przedstawicielstwo w Toruniu: konsulat honorowy

Republika Łotewska ma już swoje przedstawicielstwo w Toruniu: konsulat honorowy

2026-03-10, 18:16

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę