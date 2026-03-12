Blok przy ul. Batorego w Toruniu gotowy do zamieszkania. Lokatorzy nie są przypadkowi [zdjęcia]

2026-03-12, 13:30  Monika Kaczyńska/Redakcja
Kolejny nowy blok przy ul. Batorego w Toruniu wkrótce będzie zasiedlony/fot. Monika Kaczyńska

Kolejny nowy blok przy ul. Batorego w Toruniu wkrótce będzie zasiedlony/fot. Monika Kaczyńska

Zamieszkają tam seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. To inwestycja Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mieszkania o powierzchni od 30 do ponad 50 m2 są już wykończone.

- To są przede wszystkim mieszkania z partycypacją, czyli dla osób, które mają więcej niż 65 lat albo mają stopień niepełnosprawności - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
- I to jest coś, na czym nam bardzo zależy, bo trafią po pierwsze z warunków, które naprawdę czasami są substandardem, jeśli chodzi o obecne warunki mieszkaniowe i to, co można znaleźć na rynku, do nowoczesnych, pięknie stworzonych przez architektów i wybudowanych przez TOM BUD mieszkań.

- Mamy już dokumentację, chcemy tutaj zrobić alejki, ławeczki, plac zabaw, siłownię, uzupełnimy nasadzenia - mówiła Beata Żółtowska, prezes Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

  • To piąty z ośmiu budynków zrealizowany w Toruniu przez spółkę przy dofinansowaniu ze środków KPO.
  • Budynek jest czterokondygnacyjny z 32 lokalami mieszkalnymi.
  • Na osiedlu planuje się wybudować docelowo 228 mieszkań, w tym 50 mieszkań dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, 54 garażami indywidualnymi, lokalami użytkowymi, w tym klubem seniora oraz biurem administracji, ponadto w budynku B2 będą lokale użytkowe.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
