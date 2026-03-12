Blok przy ul. Batorego w Toruniu gotowy do zamieszkania. Lokatorzy nie są przypadkowi [zdjęcia]

Kolejny nowy blok przy ul. Batorego w Toruniu wkrótce będzie zasiedlony/fot. Monika Kaczyńska
Zamieszkają tam seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. To inwestycja Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mieszkania o powierzchni od 30 do ponad 50 m2 są już wykończone.
- To są przede wszystkim mieszkania z partycypacją, czyli dla osób, które mają więcej niż 65 lat albo mają stopień niepełnosprawności - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski. - I to jest coś, na czym nam bardzo zależy, bo trafią po pierwsze z warunków, które naprawdę czasami są substandardem, jeśli chodzi o obecne warunki mieszkaniowe i to, co można znaleźć na rynku, do nowoczesnych, pięknie stworzonych przez architektów i wybudowanych przez TOM BUD mieszkań.
- Mamy już dokumentację, chcemy tutaj zrobić alejki, ławeczki, plac zabaw, siłownię, uzupełnimy nasadzenia - mówiła Beata Żółtowska, prezes Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
To piąty z ośmiu budynków zrealizowany w Toruniu przez spółkę przy dofinansowaniu ze środków KPO.
Budynek jest czterokondygnacyjny z 32 lokalami mieszkalnymi.
Na osiedlu planuje się wybudować docelowo 228 mieszkań, w tym 50 mieszkań dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, 54 garażami indywidualnymi, lokalami użytkowymi, w tym klubem seniora oraz biurem administracji, ponadto w budynku B2 będą lokale użytkowe.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę