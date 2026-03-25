Najstarsza część Włocławka ma być najmodniejsza. Miasto inwestuje w kamienice i ulice

2026-03-25, 16:20 Agnieszka Marszał/Redakcja

Konferencja prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego/fot. Krzysztof kukucki/Facebook

Miała być filharmonia, będą mieszkania. W centrum Włocławka, u zbiegu ulic 3 Maja i Tumskiej rozpoczyna się budowa dwóch kamienic, w których będą miejskie mieszkania na tani wynajem.

- Powstanie 69 mieszkań na tani wynajem - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Oczywiście z miejscami postojowymi, z parkingiem podziemnym. Co ważne, na parterze będą lokale użytkowe. W pakiecie jest też renowacja i przebudowa dwóch kamienic: przy ulicy 3 Maja 4 i 3 Maja 6. Kluczowe dla powodzenia całego procesu rewitalizacji jest to, żebyśmy stworzyli z tej najstarszej części naszego miasta część najbardziej modną, stąd w najbliższym czasie ponad 100 milionów złotych zainwestujemy w tę część Włocławka - zapowiada prezydent.





80 mieszkań na tani wynajem w standardzie „pod klucz” powstanie przy ul. Cyganka. Tam prace rozpoczęły się w listopadzie. Obie inwestycje we włocławskim śródmieściu mają się zakończyć na początku 2028 roku.