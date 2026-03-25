Najstarsza część Włocławka ma być najmodniejsza. Miasto inwestuje w kamienice i ulice

2026-03-25, 16:20  Agnieszka Marszał/Redakcja
Konferencja prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego/fot. Krzysztof kukucki/Facebook

Miała być filharmonia, będą mieszkania. W centrum Włocławka, u zbiegu ulic 3 Maja i Tumskiej rozpoczyna się budowa dwóch kamienic, w których będą miejskie mieszkania na tani wynajem.

- Powstanie 69 mieszkań na tani wynajem - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Oczywiście z miejscami postojowymi, z parkingiem podziemnym. Co ważne, na parterze będą lokale użytkowe. W pakiecie jest też renowacja i przebudowa dwóch kamienic: przy ulicy 3 Maja 4 i 3 Maja 6. Kluczowe dla powodzenia całego procesu rewitalizacji jest to, żebyśmy stworzyli z tej najstarszej części naszego miasta część najbardziej modną, stąd w najbliższym czasie ponad 100 milionów złotych zainwestujemy w tę część Włocławka - zapowiada prezydent.

80 mieszkań na tani wynajem w standardzie „pod klucz” powstanie przy ul. Cyganka. Tam prace rozpoczęły się w listopadzie. Obie inwestycje we włocławskim śródmieściu mają się zakończyć na początku 2028 roku.

Mówi Krzysztof Kukucki

W tej szkole uczniowie dostają mundur, mają wstęp na poligon i szansę na pracę w służbach [zdjęcia]

W tej szkole uczniowie dostają mundur, mają wstęp na poligon i szansę na pracę w służbach [zdjęcia]

2026-03-25, 19:01
Od znajomości pisma Braillea do spaceru z białą laską. Konkurs w Bydgoszczy [zdjęcia, wyniki]

Od znajomości pisma Braille'a do spaceru z białą laską. Konkurs w Bydgoszczy [zdjęcia, wyniki]

2026-03-25, 17:59
Stoją murem za zamkiem w Radzyniu Chełmińskim. Krzyżacka twierdza do remontu

Stoją murem za zamkiem w Radzyniu Chełmińskim. Krzyżacka twierdza do remontu

2026-03-25, 17:08
Wampirka Zosia opuści nasz region, a może nawet i Polskę Sytuacja jest krytyczna

Wampirka Zosia opuści nasz region, a może nawet i Polskę? „Sytuacja jest krytyczna”

2026-03-25, 15:38
Policjanci z Inowrocławia uratowali psa, a strażacy z Grudziądza kota [zdjęcia]

Policjanci z Inowrocławia uratowali psa, a strażacy z Grudziądza kota! [zdjęcia]

2026-03-25, 12:54
Przebojowe gzuby opanowały zabytkową łajbę. Odważyli się mówić w gwarze [zdjęcia]

Przebojowe gzuby opanowały zabytkową łajbę. Odważyli się mówić w gwarze [zdjęcia]

2026-03-25, 12:02
Czterdzieścioro dzieci z Bydgoszczy czeka na swój nowy dom. Brakuje rodzin zastępczych

Czterdzieścioro dzieci z Bydgoszczy czeka na swój nowy dom. Brakuje rodzin zastępczych

2026-03-25, 11:32
Skandaliczny manewr w centrum Bydgoszczy. Ominął kolejkę i przejechał na czerwonym świetle

Skandaliczny manewr w centrum Bydgoszczy. Ominął kolejkę i przejechał na czerwonym świetle

2026-03-25, 10:45
Śmiertelny wypadek na DK 55 niedaleko Grudziądza. Auto uderzyło w drzewo

Śmiertelny wypadek na DK 55 niedaleko Grudziądza. Auto uderzyło w drzewo

2026-03-25, 10:06

