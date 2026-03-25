Najstarsza część Włocławka ma być najmodniejsza. Miasto inwestuje w kamienice i ulice

W tej szkole uczniowie dostają mundur, mają wstęp na poligon i szansę na pracę w służbach [zdjęcia]Sława Skibińska-Dmitruk/KB 2026-03-25, 19:01
Pokazy musztry, taktyki, logistyczna gra terenowa, zwiedzanie pracowni, rozmowy z przedstawicielami służb i pyszna wojskowa grochówka. Tak wyglądały drzwi… Czytaj dalej »
Od znajomości pisma Braille'a do spaceru z białą laską. Konkurs w Bydgoszczy [zdjęcia, wyniki]Tatiana Adonis/Redakcja 2026-03-25, 17:59
Do Bydgoszczy przyjechali uczniowie z 10 szkół podstawowych z całej Polski. Brali udział w konkursie „Kodowanie brajlem'. To wydarzenie, które ma upowszechniać… Czytaj dalej »
Stoją murem za zamkiem w Radzyniu Chełmińskim. Krzyżacka twierdza do remontuMarcin Doliński/KB 2026-03-25, 17:08
Są pieniądze na remont średniowiecznego Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim. Prace budowlane zabezpieczą 700-letni krzyżacki mur okalający twierdzę… Czytaj dalej »
Wampirka Zosia opuści nasz region, a może nawet i Polskę? „Sytuacja jest krytyczna”Tatiana Adonis/BN 2026-03-25, 15:38
„Wampirka z Pnia”, zwana Zosią, miała być twarzą polskiej archeologii, przyciągającą do naszego regionu turystów z całego świata. Tymczasem wciąż… Czytaj dalej »
Policjanci z Inowrocławia uratowali psa, a strażacy z Grudziądza kota! [zdjęcia]BN 2026-03-25, 12:54
Dzięki czujności policjantów z Inowrocławia udało się uratować małego psa, który utknął na filarze wiaduktu kolejowego. Wystraszone zwierzę nie mogło… Czytaj dalej »
Przebojowe gzuby opanowały zabytkową łajbę. Odważyli się mówić w gwarze [zdjęcia]Dorota Witt/BN 2026-03-25, 12:02
Gzuby, czyli młode osoby, a łajba to barka. Uczestnicy konkursu „Czy się odważę mówić w gwarze?” przekonali się, że to nie tak ajnfach (prosto) mówić… Czytaj dalej »
Czterdzieścioro dzieci z Bydgoszczy czeka na swój nowy dom. Brakuje rodzin zastępczychMonika Siwak/BN 2026-03-25, 11:32
Wciąż brakuje rodzin zastępczych. W Bydgoszczy ten dramatyczny problem omawiano na sesji Rady Miasta. 520 dzieci w Bydgoszczy znajduje się w pieczy zastępczej… Czytaj dalej »
Skandaliczny manewr w centrum Bydgoszczy. Ominął kolejkę i przejechał na czerwonym świetleMariusz Kluszczyński 2026-03-25, 10:45
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednym z głównych skrzyżowań w Bydgoszczy. Kierowca Skody, ignorując przepisy i bezpieczeństwo innych uczestników… Czytaj dalej »
Śmiertelny wypadek na DK 55 niedaleko Grudziądza. Auto uderzyło w drzewoMarcin Doliński/BN 2026-03-25, 10:06
Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które uderzyło w drzewo. Do zdarzenia doszło na DK 55 w Świerkocinie pod Grudziądzem, na ul. Kwidzyńskiej. Czytaj dalej »
