Strategia mieszkaniowa rządu. Prof. Ewa Siemińska: Trzeba skupić się na istniejących zasobach [Rozmowa Dnia]

2026-03-25, 09:03 Adriana Andrzejewska-Kuras/BN

Prof. Ewa Siemińska/fot. Zdzisław Nawrat

Prof. Ewa Siemińska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu była gościem środowej (25 marca) „Rozmowy Dnia”. Tematem była budowa nowych lokali, remonty i termomodernizacja istniejącego zasobu.

Są to elementy ogłoszonej niedawno strategii mieszkaniowej rządu. W najbliższych latach ma się zwiększyć liczba mieszkań społecznych i komunalnych. Jak planowane zmiany ocenia gość Polskiego Radia PiK? - To dobry kierunek, pytanie, czy plany uda się zrealizować - powiedziała prof. Ewa Siemińska. - Eksperci mocno podkreślają, że przede wszystkim powinniśmy się wręcz skoncentrować na istniejących zasobach, a nie budować kolejne bloki mieszkalne - dodała.



Nie tylko budowa nowych, ale też remont starych to sposób rządu na walkę z brakiem mieszkań na rynku. Gość „Rozmowy Dnia” podkreśla, że obecnie dużym problemem są koszty utrzymania mieszkań, w tym ogrzewania. - Mamy stare zasoby i pustostany - to jest problem niechcianych mieszkań, które tylko generują koszty utrzymania, a nie ma rynku, który byłby zainteresowany takimi takimi lokalami - dodała prof. Ewa Siemińska.



