„Do nastolatków nie mam pretensji, ale rodzice dają telefon jako zabawkę dwuletnim dzieciom i młodszym!” [„Rozmowa Dnia”]
Aż 61,5 proc. młodych ludzi uważa, że spędza przed ekranami zbyt dużo czasu - wynika z pierwszego Ogólnopolskiego Badania Higieny Cyfrowej i Aktywności Fizycznej Młodzieży.
Jakie wnioski płyną z wyników tych badań? Adriana Andrzejewska-Kuras pytała o to dr Agatę Żaroń z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w „Rozmowie Dnia”.
- To dużo, zważając na to, jak jesteśmy stworzeni, to znaczy - jakich bodźców potrzebujemy i jak bardzo rozmaitych. Zdecydowana dominacja kanału wzrokowego spośród wszystkich dostępnych nam kanałów zmysłowych może być niepokojąca.
Ekspertka podkreśla, że zagrożeniem jest wczesna inicjacja ekranowa.
- Do młodych ludzi nie miałabym żadnych pretensji. Inaczej niż do rodziców, którzy wręczają telefon dwuletniemu czy nawet młodszemu dziecku i pozwalają go używać jako zabawki. To jest zjawisko niepokojące z uwagi na wpływ takich urządzeń na mózg - zmieniają sposób funkcjonowania mózgu na bardziej intensywny, łatwiej wtedy o pobudliwość, ale to jest pobudliwość niewyregulowana - dodaje.
