Radiowcy to ludzie z pasją, inaczej w tej pracy się nie da! Będzie program TV o PR PiK! [zdjęcia]

2026-03-24, 17:26 Marcin Kupczyk/KB

Ekipa filmowa realizuje w studiach Polskiego Radia PiK film pod tytułem „Po drugiej stronie mikrofonu-dziennikarstwo radiowe"/fot. Izabela Langner

W studiach i na korytarzach Polskiego Radia PiK zaroiło się we wtorek od kamer, kabli i przenośnych świateł. Przywiozła je ekipa telewizyjna, która na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego realizuje cykl programów o różnych zawodach i pasjach.

- Chcemy pokazać młodym ludziom, że nie trzeba wyjeżdżać z regionu, żeby znaleźć ciekawą pracę - wyjaśnia Iwona Górzyńska, koordynatorka projektów edukacyjnych z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.



- Jest to seria programów, które pokazują różne zawody i ścieżki kariery oraz prezentują ludzi z pasją, mogących zmotywować, zachęcić i dodać odwagi innym do tego, żeby wybierali zawód czy swoją ścieżkę kariery zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Chcemy pokazać szerokie spektrum możliwości, aby młodzi ludzie wiedzieli, że nie muszą wyjeżdżać z województwa kujawsko-pomorskiego, żeby zdobyć pracę swoich marzeń. Dzisiaj pokazujemy na przykład, jak wygląda praca w studiu od kuchni, od zaplecza...



Seria programów powstaje na zlecenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Można je oglądać w serwisach społecznościowych pod hasłem „Przed Siebie”.



