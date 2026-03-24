Korzystanie z telefonów w regionalnych szkołach. W niektórych placówkach to przydatne narzędzie

2026-03-24, 07:09 Monika Kaczyńska/BN

Higiena cyfrowa dzieci i młodzieży to temat tygodnia PR PiK/fot. Pixabay/ilustracyjna

Higiena cyfrowa dzieci i młodzieży - to temat tygodnia Polskiego Radia PiK w tym tygodniu (23-27 marca). Nasza reporterka postanowiła sprawdzić, jak wygląda kwestia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach regionu.

- Ze względu na profil naszej szkoły, jest to technikum skupione na nowych technologiach, przydają się jako narzędzie do nauki - usłyszała Monika Kaczyńska. - Jak ktoś stoi sam to nie będzie patrzył na pusty korytarz, tylko wyciągnie jednak ten telefon - mówili uczniowie z regionu.



Przyznają także, że są świadomi uzależnienia młodych osób od urządzeń elektronicznych, a szczególnie telefonu. Przydają się one jednak na lekcjach. - Na większości przedmiotów wspomagamy się tymi telefonami, jeżeli chodzi o podręczniki, notatki, żeby sobie to wszystko uzupełnić - usłyszała reporterka PR PiK. - Na przerwach telefony nie odgrywają głównej roli. Zdarzy się, że sprawdzę wiadomość, godzinę, ale to nie jest notoryczne używanie urządzenia. Szkoła to lekcje i tak powinno zostać - dodali uczniowie.



Monika Kaczyńska rozmawiała z młodzieżą z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku i TEB Edukacja z Bydgoszczy.