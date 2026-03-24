Korzystanie z telefonów w regionalnych szkołach. W niektórych placówkach to przydatne narzędzie

2026-03-24, 07:09  Monika Kaczyńska/BN
Higiena cyfrowa dzieci i młodzieży to temat tygodnia PR PiK/fot. Pixabay/ilustracyjna

Higiena cyfrowa dzieci i młodzieży - to temat tygodnia Polskiego Radia PiK w tym tygodniu (23-27 marca). Nasza reporterka postanowiła sprawdzić, jak wygląda kwestia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach regionu.

- Ze względu na profil naszej szkoły, jest to technikum skupione na nowych technologiach, przydają się jako narzędzie do nauki - usłyszała Monika Kaczyńska. - Jak ktoś stoi sam to nie będzie patrzył na pusty korytarz, tylko wyciągnie jednak ten telefon - mówili uczniowie z regionu.

Przyznają także, że są świadomi uzależnienia młodych osób od urządzeń elektronicznych, a szczególnie telefonu. Przydają się one jednak na lekcjach. - Na większości przedmiotów wspomagamy się tymi telefonami, jeżeli chodzi o podręczniki, notatki, żeby sobie to wszystko uzupełnić - usłyszała reporterka PR PiK. - Na przerwach telefony nie odgrywają głównej roli. Zdarzy się, że sprawdzę wiadomość, godzinę, ale to nie jest notoryczne używanie urządzenia. Szkoła to lekcje i tak powinno zostać - dodali uczniowie.

Monika Kaczyńska rozmawiała z młodzieżą z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku i TEB Edukacja z Bydgoszczy.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

10 poszukiwanych osób w rękach policji. Weekendowe zatrzymania w regionie

2026-03-24, 10:47
Śmiertelny wypadek na DK 10 w Przyłubiu, niedaleko Solca Kujawskiego. Zderzyły się cztery pojazdy

Śmiertelny wypadek na DK 10 w Przyłubiu, niedaleko Solca Kujawskiego. Zderzyły się cztery pojazdy

2026-03-24, 10:00
O tym, jak w Toruniu wydane będą miliony złotych, zdecydują mieszkańcy

O tym, jak w Toruniu wydane będą miliony złotych, zdecydują mieszkańcy

2026-03-24, 09:59
Terroryzował bliskich i zaatakował policjantów. Agresor z Brodnicy trafił do aresztu

Terroryzował bliskich i zaatakował policjantów. Agresor z Brodnicy trafił do aresztu

2026-03-24, 09:52
Do nastolatków nie mam pretensji, ale rodzice dają telefon jako zabawkę dwuletnim dzieciom i młodszym [Rozmowa Dnia]

„Do nastolatków nie mam pretensji, ale rodzice dają telefon jako zabawkę dwuletnim dzieciom i młodszym!” [„Rozmowa Dnia”]

2026-03-24, 08:58
Awaria sieci wodociągowej w centrum Włocławka. Mieszkańcy nie mają wody

Awaria sieci wodociągowej w centrum Włocławka. Mieszkańcy nie mają wody

2026-03-24, 08:46
Reportażysta Polskiego Radia PiK Michał Słobodzian otrzyma odznaczenie Dumni z Powstańców

Reportażysta Polskiego Radia PiK Michał Słobodzian otrzyma odznaczenie „Dumni z Powstańców”

2026-03-24, 08:00
Jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Polsce powstanie pod Barcinem [zdjęcia]

Jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Polsce powstanie pod Barcinem [zdjęcia]

2026-03-23, 21:34
Gminna Baza Bezpieczeństwa i Ratownictwa powstanie w Barcinie. Będą tam magazyny dla ochrony ludności

Gminna Baza Bezpieczeństwa i Ratownictwa powstanie w Barcinie. Będą tam magazyny dla ochrony ludności

2026-03-23, 20:51

