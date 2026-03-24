W niektórych szkołach w regionie jest już zakaz używania telefonów. Jak oceniają go uczniowie?

2026-03-24, 11:50  Magdalena Gill/DW
Uczennice SP nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy Pola (z lewej) i Dominika oraz nauczyciel historii Bartosz Woźniak/fot. Magdalena Gill

W Kujawsko-Pomorskiem są podstawówki, których uczniowie od dawna wiedzą, że korzystanie ze smartfonów w czasie lekcji i przerw jest wbrew zasadom. Takie obowiązują w SP nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami, zgodnie z którymi od 1 września wprowadzony byłby zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Jak uczniowie radzą sobie z takimi ograniczeniami w placówkach, w których już zostały wprowadzone? Czy taki zakaz to dla dzieci problem?

- Zależy, czy jest coś takiego, na co czekam danego dnia, ale jeśli nie mam osoby, z którą piszę na co dzień, to niekorzystanie z telefonu raczej nie jest wyzwaniem - mówi Pola. - W ciągu dnia przeważnie zerkam na godzinę czy w plan lekcji, więc korzystam ze smartfonu tylko w sprawach związanych ze szkołą - dodaje.
- Nie jest to jakiś wielki problem, żeby schować telefon do kieszeni - mówi Dominika.

A jak w praktyce wygląda egzekwowanie zakazu w całej szkole?
- Dzieci przyjmują te zasady - mówi nauczyciel historii Bartosz Woźniak. - Zakaz korzystania z telefonu na przerwach i na lekcjach obowiązuje od lat. Nie jest idealnie, bo są uczniowie, którzy - choć wiedzą, że może ich spotkać kara w postaci uwagi - czasem łamią reguły - dodaje.

Szkoła próbuje przyciągać uwagę dzieci atrakcjami innymi niż cyfrowe.
- Mamy prężnie działający samorząd i organizujemy liczne akcje. Akurat teraz jest Tydzień mózgu, codziennie przebieramy się w różnokolorowe stroje - opowiada Bartosz Woźniak.
Więcej w relacji Magdaleny Gill - poniżej.

Mówią uczennice Pola i Dominika oraz nauczyciel historii Bartosz Woźniak

Relacja Magdaleny Gill

Bydgoszcz
SP nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy/fot. Magdalena Gill

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę