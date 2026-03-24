W niektórych szkołach w regionie jest już zakaz używania telefonów. Jak oceniają go uczniowie?

2026-03-24, 11:50 Magdalena Gill/DW

Uczennice SP nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy Pola (z lewej) i Dominika oraz nauczyciel historii Bartosz Woźniak/fot. Magdalena Gill

W Kujawsko-Pomorskiem są podstawówki, których uczniowie od dawna wiedzą, że korzystanie ze smartfonów w czasie lekcji i przerw jest wbrew zasadom. Takie obowiązują w SP nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami, zgodnie z którymi od 1 września wprowadzony byłby zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Jak uczniowie radzą sobie z takimi ograniczeniami w placówkach, w których już zostały wprowadzone? Czy taki zakaz to dla dzieci problem?



- Zależy, czy jest coś takiego, na co czekam danego dnia, ale jeśli nie mam osoby, z którą piszę na co dzień, to niekorzystanie z telefonu raczej nie jest wyzwaniem - mówi Pola. - W ciągu dnia przeważnie zerkam na godzinę czy w plan lekcji, więc korzystam ze smartfonu tylko w sprawach związanych ze szkołą - dodaje.

- Nie jest to jakiś wielki problem, żeby schować telefon do kieszeni - mówi Dominika.



A jak w praktyce wygląda egzekwowanie zakazu w całej szkole?

- Dzieci przyjmują te zasady - mówi nauczyciel historii Bartosz Woźniak. - Zakaz korzystania z telefonu na przerwach i na lekcjach obowiązuje od lat. Nie jest idealnie, bo są uczniowie, którzy - choć wiedzą, że może ich spotkać kara w postaci uwagi - czasem łamią reguły - dodaje.



Szkoła próbuje przyciągać uwagę dzieci atrakcjami innymi niż cyfrowe.

- Mamy prężnie działający samorząd i organizujemy liczne akcje. Akurat teraz jest Tydzień mózgu, codziennie przebieramy się w różnokolorowe stroje - opowiada Bartosz Woźniak.

Więcej w relacji Magdaleny Gill - poniżej.