Narkotyki zamawiają przez Internet – odbiór na ulicy. Przoduje Telegram [badania UKW]
Naukowiec bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wziął pod lupę narkohandel w sieci. Profesor Piotr Siuda pokazał skalę i specyfikę tego zjawiska. Jego badania realizowane są w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 22. Media społecznościowe - szeroko rozumiane - to „Temat Tygodnia" w Polskim Radiu PiK.
Narkotyki w social mediach
– Wyodrębniliśmy różne obszary handlu narkotykami – mówi prof. Piotr Siuda. Dodaje, że same badania wzięły się z inspiracji analizami zagranicznymi, gdzie badacze z krajów Skandynawii, z Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pokazywali, że Internet jest niezwykle istotnym miejscem handlu.
– Pokazywali tak zwany darknet, „ciemny Internet”, udowadniali, że social media są wykorzystywane do handlu narkotykami. Na przykład w Skandynawii użytkownicy mają używać do tego celu Facebooka, Instagrama, Messengera. My chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda w naszym kraju. Wydaje mi się, że się nam to udało - ocenia prof. Siuda.
Telegram przedłużeniem handlu ulicznego
Profesor Piotr Siuda badał, jak wygląda polskie oblicze darknetu. Z jego pracy wynika, że handel narkotykami jest też obecny w normalnym Internecie.
– Takim najbardziej powszechnym, masowym serwisem, który temu służy, jest Telegram – podaje naukowiec. – Prowadziliśmy zarówno analizę postów – mamy pobrane setki tysięcy, około miliona postów z Telegrama – jak i szereg wywiadów z osobami, które kupowały środki. Staraliśmy się też dotrzeć do osób, które te substancje sprzedają. Z tym mieliśmy większy problem, ale też udało się do pojedynczych osób dotrzeć. I rzeczywiście Telegram jest uznawany za najlepsze i najważniejsze medium w tej dziedzinie. Scharakteryzowaliśmy go w taki sposób, że jest on przestrzenią hybrydową, czyli nie jest do końca tylko internetowy. Telegram jest swego rodzaju przedłużeniem handlu tradycyjnego, moglibyśmy powiedzieć – ulicznego.
To znaczy, że zamówienie jest składane w sieci, ale przekazanie następuje w realu. Badania ukazywały także, jakie są różnice w funkcjonowaniu handlu narkotykami w Polsce i w innych krajach świata.
Z profesorem Piotrem Siudą rozmawiała Sława Skibińska-Dmitruk.
Więcej poniżej: