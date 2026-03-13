Przekroczył prędkość, był pod wpływem narkotyków i poszukiwany. W aucie znaleziono marihuanę

2026-03-13, 16:34 BN

Fot. KMP w Bydgoszczy

28-letni kierowca audi zatrzymany w Bydgoszczy po przekroczeniu prędkości okazał się poszukiwany przez prokuraturę w Świeciu i prowadził auto pod wpływem narkotyków. Jego pasażer również był poszukiwany, a w plecaku miał blisko 40 gramów marihuany.

Policjanci bydgoskiej drogówki zatrzymali dwóch poszukiwanych mężczyzn podczas kontroli drogowej na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Do interwencji doszło w poniedziałek (9 marca) około godz. 20:35.



Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 32 km/h. Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach okazało się, że 28-letni mieszkaniec Bydgoszczy jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Świeciu.



Badanie alkomatem nie wykazało w jego organizmie alkoholu, jednak narkotester wskazał, że mężczyzna prowadził samochód pod wpływem marihuany. Policjanci pobrali od niego krew do badań i zatrzymali mu prawo jazdy. 28-latek odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających oraz przekroczenie prędkości.



Podczas kontroli wylegitymowano także pasażera. Okazało się, że 27-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze czyny. W jego plecaku policjanci znaleźli blisko 40 gramów marihuany.



Mężczyzna trafił już do aresztu śledczego, gdzie rozpoczął odbywanie wcześniej zasądzonej kary. Teraz odpowie także za posiadanie narkotyków.