Patron dilerów nie pomógł. Adrian Z. z Murowańca wpadł z luksusowym amuletem
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uderzyli w kolejne ogniwo narkotykowego łańcucha, zatrzymując 35-letniego mieszkańca Murowańca. Adrian Z., podejrzany o obrót znacznymi ilościami środków odurzających, trafił do aresztu, a funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o ogromnej wartości.
Amulet z diamentami nie zapewnił ochrony
Podczas akcji przeprowadzonej w powiecie bydgoskim kryminalni natrafili na zaskakujący przedmiot należący do podejrzanego. Adrian Z. posiadał wykonany ze złota i diamentów łańcuch z zawieszką przedstawiającą Jesusa Malverde, znanego jako meksykański Robin Hood i patron handlarzy narkotyków. Na drogocennym drobiazgu widniał napis „Boże chroń mnie od konfidentów”, co jednak nie przeszkodziło policji w skutecznym przerwaniu nielegalnego procederu i ujęciu mężczyzny.
Mercedes i fortunny majątek zabezpieczony na poczet kar
Sprawa Adriana Z. to jedynie fragment zakrojonego na szeroką skalę postępowania dotyczącego produkcji metamfetaminy oraz handlu marihuaną, kokainą i amfetaminą. Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszały już 23 osoby, z których aż 13 decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych na wniosek śledczych. Służby regularnie ujawniają na terenie Bydgoszczy i w okolicach miasta kolejne magazyny pełniące funkcję sortowni oraz punktów wydawania nielegalnych substancji.
Rozwojowy charakter działań