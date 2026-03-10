Patron dilerów nie pomógł. Adrian Z. z Murowańca wpadł z luksusowym amuletem

2026-03-10, 11:32 MK

Adrian Z. posiadał wykonany ze złota i diamentów łańcuch z zawieszką przedstawiającą Jesusa Malverde, znanego jako meksykański Robin Hood i patron handlarzy narkotyków (fot. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy)

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uderzyli w kolejne ogniwo narkotykowego łańcucha, zatrzymując 35-letniego mieszkańca Murowańca. Adrian Z., podejrzany o obrót znacznymi ilościami środków odurzających, trafił do aresztu, a funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o ogromnej wartości.

Amulet z diamentami nie zapewnił ochrony



Podczas akcji przeprowadzonej w powiecie bydgoskim kryminalni natrafili na zaskakujący przedmiot należący do podejrzanego. Adrian Z. posiadał wykonany ze złota i diamentów łańcuch z zawieszką przedstawiającą Jesusa Malverde, znanego jako meksykański Robin Hood i patron handlarzy narkotyków. Na drogocennym drobiazgu widniał napis „Boże chroń mnie od konfidentów”, co jednak nie przeszkodziło policji w skutecznym przerwaniu nielegalnego procederu i ujęciu mężczyzny.



Mercedes i fortunny majątek zabezpieczony na poczet kar

Zatrzymanie 35-latka wiązało się z dotkliwymi stratami finansowymi dla przestępczego biznesu. Funkcjonariusze przejęli nie tylko wspomniane precjoza o wartości blisko 200 tysięcy złotych, ale również luksusowy samochód marki Mercedes oraz gotówkę .





prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy .

- Zabezpieczone mienie posłuży do wykonania przyszłego wyroku sądu oraz wesprze cele związane bezpośrednio z walką z narkomanią w regionie - informuje

Wielowątkowe śledztwo i kolejne areszty w regionie



zarzuty w tej sprawie usłyszały już 23 osoby

Rozwojowy charakter działań



Intensywne działania Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej wciąż trwają. Ze względu na wieloosobowy i skomplikowany charakter śledztwa, zostało ono przedłużone do września bieżącego roku.





Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy, a zgromadzony materiał dowodowy pozwala na docieranie do kolejnych osób zaangażowanych w dystrybucję narkotyków na dużą skalę.