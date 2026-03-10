Patron dilerów nie pomógł. Adrian Z. z Murowańca wpadł z luksusowym amuletem

2026-03-10, 11:32  MK
Adrian Z. posiadał wykonany ze złota i diamentów łańcuch z zawieszką przedstawiającą Jesusa Malverde, znanego jako meksykański Robin Hood i patron handlarzy narkotyków (fot. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy)

Adrian Z. posiadał wykonany ze złota i diamentów łańcuch z zawieszką przedstawiającą Jesusa Malverde, znanego jako meksykański Robin Hood i patron handlarzy narkotyków (fot. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy)

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uderzyli w kolejne ogniwo narkotykowego łańcucha, zatrzymując 35-letniego mieszkańca Murowańca. Adrian Z., podejrzany o obrót znacznymi ilościami środków odurzających, trafił do aresztu, a funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o ogromnej wartości.

Amulet z diamentami nie zapewnił ochrony

Podczas akcji przeprowadzonej w powiecie bydgoskim kryminalni natrafili na zaskakujący przedmiot należący do podejrzanego. Adrian Z. posiadał wykonany ze złota i diamentów łańcuch z zawieszką przedstawiającą Jesusa Malverde, znanego jako meksykański Robin Hood i patron handlarzy narkotyków. Na drogocennym drobiazgu widniał napis „Boże chroń mnie od konfidentów”, co jednak nie przeszkodziło policji w skutecznym przerwaniu nielegalnego procederu i ujęciu mężczyzny.

Mercedes i fortunny majątek zabezpieczony na poczet kar

Zatrzymanie 35-latka wiązało się z dotkliwymi stratami finansowymi dla przestępczego biznesu. Funkcjonariusze przejęli nie tylko wspomniane precjoza o wartości blisko 200 tysięcy złotych, ale również luksusowy samochód marki Mercedes oraz gotówkę.

- Zabezpieczone mienie posłuży do wykonania przyszłego wyroku sądu oraz wesprze cele związane bezpośrednio z walką z narkomanią w regionie - informuje prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Wielowątkowe śledztwo i kolejne areszty w regionie

Sprawa Adriana Z. to jedynie fragment zakrojonego na szeroką skalę postępowania dotyczącego produkcji metamfetaminy oraz handlu marihuaną, kokainą i amfetaminą. Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszały już 23 osoby, z których aż 13 decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych na wniosek śledczych. Służby regularnie ujawniają na terenie Bydgoszczy i w okolicach miasta kolejne magazyny pełniące funkcję sortowni oraz punktów wydawania nielegalnych substancji.

Rozwojowy charakter działań

Intensywne działania Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej wciąż trwają. Ze względu na wieloosobowy i skomplikowany charakter śledztwa, zostało ono przedłużone do września bieżącego roku.

Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy, a zgromadzony materiał dowodowy pozwala na docieranie do kolejnych osób zaangażowanych w dystrybucję narkotyków na dużą skalę.

Bydgoszcz
fot. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy fot. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy fot. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Region

Wypadek drogowy - jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie czy rehabilitację

Wypadek drogowy - jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie czy rehabilitację?

2026-03-10, 15:43
Był w ciężkim stanie, walczył o życie. Mamy wieści ze szpitala po wypadku 12-latka w Toruniu

Był w ciężkim stanie, walczył o życie. Mamy wieści ze szpitala po wypadku 12-latka w Toruniu

2026-03-10, 15:02
Blisko sto osób zwolnionych z Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil

Blisko sto osób zwolnionych z Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil

2026-03-10, 14:51
Otwarty basen powstanie w Inowrocławiu. Całkowity koszt inwestycji to 35 milionów złotych [wizualizacja]

Otwarty basen powstanie w Inowrocławiu. Całkowity koszt inwestycji to 35 milionów złotych [wizualizacja]

2026-03-10, 13:58
Uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowują burgery. Konkurs Gotuj z Braillem [zdjęcia]

Uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowują burgery. Konkurs „Gotuj z Braillem” [zdjęcia]

2026-03-10, 13:06
Sprawca śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie pozostanie w areszcie ustaliło Polskie Radio PiK

Sprawca śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie pozostanie w areszcie – ustaliło Polskie Radio PiK

2026-03-10, 12:07
Ewenement w skali Europy. Unikatowa roślinność na toruńskim poligonie

Ewenement w skali Europy. Unikatowa roślinność na toruńskim poligonie

2026-03-10, 11:39
147 kmh na krajowej dziesiątce. 62-latek stracił prawo jazdy i 3000 złotych

147 km/h na krajowej „dziesiątce”. 62-latek stracił prawo jazdy i 3000 złotych

2026-03-10, 10:52
Zderzenie osobówek na S5 w Tryszczynie. Jedna osoba w szpitalu.

Zderzenie osobówek na S5 w Tryszczynie. Jedna osoba w szpitalu.

2026-03-10, 10:07

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę