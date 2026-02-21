Jechał rowerem, wiózł narkotyki. W jego mieszkaniach policjanci znaleźli cały magazyn

2026-02-21, 15:25 MG

30-latkowi grozi 10 lat więzienia/fot. materiały policji

Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali rowerzystę, który miał przy sobie kilka porcji narkotyków. Jeszcze więcej posiadał ich w domu.

W czwartek - w centrum Wąbrzeźna - funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę, który zachowywał się bardzo nerwowo na widok radiowozu.



- O ile stan jego trzeźwości nie budził wątpliwości, to problemy zaczęły po przeprowadzeniu kontroli osobistej. Policjanci znaleźli przy nim kilka porcji marihuany i amfetaminy – relacjonuje st. asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie. - 30-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.



W tym samym czasie policjanci, wspierani przez dzielnicowego oraz przewodnika psa służbowego, dokonali przeszukań mieszkań, w których przebywał zatrzymany. - Funkcjonariusze znaleźli łącznie ponad 105 g narkotyków, w tym 96 g amfetaminy i prawie 10 g marihuany. 30-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i odurzających za co grozi mu do 10 lat więzienia – informuje policjant.