Krwawe rozliczenie na Fordońskiej w Bydgoszczy. Nożownik aresztowany, prokuratura ujawnia kulisy ataku

2026-03-03, 11:05  Mariusz Kluszczyński
Jak ustalili śledczy, tłem ataku były nieuregulowane rachunki wynikające z transakcji narkotykowej (fot. Pixabay)

Jak ustalili śledczy, tłem ataku były nieuregulowane rachunki wynikające z transakcji narkotykowej (fot. Pixabay)

Bydgoski sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 18-letniego Antoniego J., który pod koniec lutego zaatakował nożem innego mężczyznę przy ulicy Fordońskiej. Choć o samym zdarzeniu informowaliśmy już wcześniej w Polskim Radiu PiK, prokuratura ujawniła właśnie nowe, drastyczne szczegóły dotyczące motywów sprawcy oraz przebiegu krwawego starcia.

Krwawe porachunki przy głównej arterii miasta

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ rzuca nowe światło na wydarzenia z 26 lutego 2026 roku. To właśnie wtedy przy ulicy Fordońskiej doszło do gwałtownego konfliktu między dwoma młodymi mężczyznami.

Jak ustalili śledczy, tłem ataku były nieuregulowane rachunki wynikające z transakcji narkotykowej. W pewnym momencie Antoni J. wyciągnął nóż i ugodził swoją ofiarę w plecy. Dzięki natychmiastowej interwencji medycznej życie poszkodowanego udało się uratować, a jego stan zdrowia pozwala obecnie na prowadzenie czynności procesowych.

Metamfetamina w podbydgoskim mieszkaniu

Zatrzymanie 18-letniego napastnika nastąpiło jeszcze tego samego dnia, jednak to przeszukanie jego miejsca zamieszkania przyniosło kolejne obciążające dowody. W jednej z podbydgoskich miejscowości funkcjonariusze policji zabezpieczyli kilkadziesiąt tabletek metamfetaminy, czyli substancji o bardzo silnym działaniu psychotropowym.

- Antoni J. usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nielegalnego posiadania środków odurzających - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Izolacja ze względu na obawę matactwa

Ze względu na powagę zarzutów oraz grożącą podejrzanemu surową karę, prokurator zawnioskował o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Istniała bowiem realna obawa, że 18-latek może próbować wpływać na tok postępowania lub utrudniać zbieranie dowodów. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w pełni podzielił tę argumentację i 1 marca zdecydował o osadzeniu mężczyzny w areszcie śledczym na okres trzech miesięcy.

Bydgoszcz

Region

Psycholog i szkolenia dla strażaków, nakaz dla komendantów. Pierwsze decyzje po kontrolach

Psycholog i szkolenia dla strażaków, nakaz dla komendantów. Pierwsze decyzje po kontrolach

2026-03-03, 13:29
Wandale zostawili na zabytkowym budynku wulgarne graffiti. Będzie kontrola w toruńskim Forcie XI

Wandale zostawili na zabytkowym budynku wulgarne graffiti. Będzie kontrola w toruńskim Forcie XI

2026-03-03, 11:49
Byli sprytni, wyrafinowani, skłonni do ryzyka. W cieniu, czyli Radiowe kroniki szpiegowskie w PR PiK

Byli sprytni, wyrafinowani, skłonni do ryzyka. „W cieniu, czyli Radiowe kroniki szpiegowskie" w PR PiK!

2026-03-03, 10:44
12-latek walczy o życie w toruńskim szpitalu po wypadku na placu zabaw Spadł z huśtawki

12-latek walczy o życie w toruńskim szpitalu po wypadku na placu zabaw! Spadł z huśtawki

2026-03-03, 09:55
Jego ciało znaleziono w pustostanie nad jeziorem w Grudziądzu. Jak zginął 58-latek

Jego ciało znaleziono w pustostanie nad jeziorem w Grudziądzu. Jak zginął 58-latek?

2026-03-03, 09:35
17-latkowie będą mogli prowadzić samochód. W życie wchodzą nowe przepisy

17-latkowie będą mogli prowadzić samochód. W życie wchodzą nowe przepisy

2026-03-03, 07:50
Mieszkaniec powiatu inowrocławskiego ponownie wpadł za zbyt szybką jazdę. Przekroczył prędkość o 64 kmh

Mieszkaniec powiatu inowrocławskiego ponownie wpadł za zbyt szybką jazdę. Przekroczył prędkość o 64 km/h

2026-03-03, 06:50
To edukacyjna ekstraklasa. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w regionie

To edukacyjna ekstraklasa. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w regionie

2026-03-02, 21:50
Mamy anioła symbolizującego toruńską siłę. Nowe przystanki na anielskim szlaku [zdjęcia]

„Mamy anioła symbolizującego toruńską siłę”. Nowe przystanki na anielskim szlaku [zdjęcia]

2026-03-02, 21:00

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę