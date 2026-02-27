Nastoletni nożownik zaatakował w Bydgoszczy. Uciekał, ale jest już w rękach policji

2026-02-27, 19:30 Patrycja Malinowska/DW

Do szpitala trafił ranny 21-latek/fot. Pixabay

Kilka zarzutów usłyszał 18-latek zatrzymany po bójce w Bydgoszczy. Sprawa jest szczegółowo wyjaśniana.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w rejonie Ronda Fordońskiego - podaje Express Bydgoski.

Mężczyzna ugodził drugiego ostrym narzędziem, a na widok policjantów zaczął uciekać.

Do szpitala trafił ranny 21-latek. Sprawca został zatrzymany. Odpowie za kradzież rozbójniczą, uszkodzenie ciała i posiadanie środków odurzających.