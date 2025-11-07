Toruń. Jest decyzja sądu w sprawie nożownika z parku Glazja, który brutalnie ranił 24-letnią Klaudię

2025-11-07, 15:09 Michał Zaręba / Redakcja

Znicze w parku Glazja, gdzie doszło do napaści. / Fot. Michał Zaręba / archiwum

Sprawca napadu ma trafić pod obserwację sądowo-psychiatryczną. Tak zdecydował w piątek (11.07) Sąd Okręgowy.

Chodzi o ustalenie, czy 19-letni Wenezuelczyk był poczytalny, wcześniejsze badania tego nie potwierdziły.



Przypomnijmy młody mężczyzna odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jak ustalono zadał ofierze kilkadziesiąt ciosów nożem. Zdaniem śledczych napad -z nocy z 11 na 12 czerwca- miał podłoże seksualne. Podejrzany groził też śmiercią mężczyźnie, który próbował ratować życie młodej kobiety.



Sprawca przebywa w areszcie. Nie przyznaje się do winy, odmawia wyjaśnień. Grozi mu dożywotnie więzienie.