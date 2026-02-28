Rzucił się z nożem na 21-letniego mężczyznę. 18-latek z Bydgoszczy trafił do aresztu
Trzy miesiące spędzi w areszcie 18-latek, który zaatakował nożem 21-latka w czwartek wieczorem, w rejonie Ronda Fordońskiego.
Taką informację przekazał Polskiemu Radiu PiK sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 18-latkowi postawiono ponadto zarzuty usiłowania dokonania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dokonania obrażeń ciała oraz posiadania narkotyków.
W wyniku ataku poszkodowany 21-latek trafił do szpitala.