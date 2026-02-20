20-latek z Brodnicy zatrzymany z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia

2026-02-20, 20:46  BN
Policjanci z Brodnicy zatrzymali 20-latka, który handlował narkotykami/fot. Pixabay

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy zatrzymali 20-letniego mieszkańca miasta, który miał przy sobie ponad 130 gramów narkotyków.

We wtorek (17 lutego) funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Brodnicy zatrzymali 20-latka w jego mieszkaniu. Z ustaleń policji wynikało, że może on posiadać i sprzedawać narkotyki.

Podczas przeszukania znaleziono ponad 115 gramów amfetaminy, 13 gramów 2C-B oraz blisko 6 gramów marihuany. W sumie mowa o ponad 130 gramach narkotyków.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz psychotropowych, a także udzielania tych środków w celu uzyskania korzyści majątkowej - czytamy w informacji policyjnej. Sąd w Brodnicy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latka na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

