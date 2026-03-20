Wyrok dla internetowego oszusta ze Świecia. Ponad dwa lata więzienia

2026-03-20, 08:23 BN

Sąd Rejonowy w Świeciu skazał 22-letniego mieszkańca miasta na dwa lata i trzy miesiące więzienia za serię oszustw internetowych. Mężczyzna jest oskarżony o popełnienie szeregu oszustw w Internecie na szkodę pokrzywdzonych mieszkających na terenie niemalże całej Polski.

Wyrok zapadł 19 marca i dotyczy 22-letniego Dominika K. Oprócz kary więzienia sąd zobowiązał go także do naprawienia szkody – ma zapłacić na rzecz pokrzywdzonych niespełna 19 tysięcy złotych tytułem naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody.



Z ustaleń śledczych wynika, że 22-latek oferował w internecie różne produkty – m.in. klucz udarowy, konsolę do gier czy części samochodowe. Po otrzymaniu pieniędzy nie wysyłał jednak towaru. Kwoty pojedynczych wyłudzeń wynosiły od 50 do 1000 złotych, a przestępczy proceder stanowił dla niego stałe źródło dochodu.



Mężczyzna działał od stycznia 2024 roku do lutego 2025 roku. W tym czasie dopuścił się 50 oszustw na szkodę osób z niemal całej Polski. W toku śledztwa połączono również sprawy prowadzone przez siedem innych prokuratur rejonowych.



Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów. W chwili ogłoszenia wyroku odbywa już karę pozbawienia wolności w innej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny.