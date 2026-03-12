Brutalny rozbój w Grudziądzu. Napastnik kopał ofiarę po głowie i uderzał nią o ziemię

2026-03-12, 11:21  Redakcja/KB
27-latek usłyszał zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności/fot. KMP Grudziądz

27-latek usłyszał zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności/fot. KMP Grudziądz

Sprawca zaatakował 61-latka, a następnie ukradł mu telefon komórkowy. Został zatrzymany przez Policję jeszcze tego samego dnia. Skradzione mienie odzyskano.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 16.00 na terenie Grudziądza. 27-letni mężczyzna zaatakował brutalnie 61-latka. Napastnik uderzał głową pokrzywdzonego o posadzkę, po czym skopał go po głowie. Następnie ukradł telefon komórkowy należący do zaatakowanego.
Jeszcze tego samego dnia grudziądzcy policjanci zatrzymali sprawcę. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony telefon komórkowy.

27-latek usłyszał zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna był osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełniony rozbój. W związku z tym najbliższe dwa lata spędzi w zakładzie karnym, gdzie będzie oczekiwał na kolejny wyrok w sprawie ostatniego przestępstwa.

Grudziądz

Region

Blok przy ul. Batorego w Toruniu gotowy do zamieszkania. Lokatorzy nie są przypadkowi [zdjęcia]

Blok przy ul. Batorego w Toruniu gotowy do zamieszkania. Lokatorzy nie są przypadkowi [zdjęcia]

2026-03-12, 13:30
Telefoniczni oszuści zarobili. Mężczyzna przelał im ponad 24 tys., kobieta ponad 270 tys. zł

Telefoniczni oszuści „zarobili". Mężczyzna przelał im ponad 24 tys., kobieta ponad 270 tys. zł!

2026-03-12, 12:00
Częściej produkują, niż remontują. Nowe zadania Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

Częściej produkują, niż remontują. Nowe zadania Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

2026-03-12, 10:56
Toruń. Wyrok za zabójstwo teściowej i grożenie śmiercią jej córce. Ponad 20 lat więzienia

Toruń. Wyrok za zabójstwo teściowej i grożenie śmiercią jej córce. Ponad 20 lat więzienia

2026-03-12, 09:34
Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitro-Chemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [Rozmowa Dnia]

Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitro-Chemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-12, 09:02
Ciepło serca przekaż w słoiku. Społecznicy zachęcają do wsparcia potrzebujących

Ciepło serca przekaż w słoiku. Społecznicy zachęcają do wsparcia potrzebujących

2026-03-12, 07:46
W gminie Tuchola ma powstać duża farma wiatrowa. Znamy szczegóły

W gminie Tuchola ma powstać duża farma wiatrowa. Znamy szczegóły

2026-03-12, 06:50
Wybory prezydenckie we Włocławku - nadal nie wszystko jest jasne

Wybory prezydenckie we Włocławku - nadal nie wszystko jest jasne

2026-03-11, 21:16
Strajk pracowników Lufthansy. Odwołano loty na trasie Bydgoszcz - Frankfurt

Strajk pracowników Lufthansy. Odwołano loty na trasie Bydgoszcz - Frankfurt

2026-03-11, 19:18

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę