Brutalny rozbój w Grudziądzu. Napastnik kopał ofiarę po głowie i uderzał nią o ziemię

Sprawca zaatakował 61-latka, a następnie ukradł mu telefon komórkowy. Został zatrzymany przez Policję jeszcze tego samego dnia. Skradzione mienie odzyskano.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 16.00 na terenie Grudziądza. 27-letni mężczyzna zaatakował brutalnie 61-latka. Napastnik uderzał głową pokrzywdzonego o posadzkę, po czym skopał go po głowie. Następnie ukradł telefon komórkowy należący do zaatakowanego.

Jeszcze tego samego dnia grudziądzcy policjanci zatrzymali sprawcę. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony telefon komórkowy.



27-latek usłyszał zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.



Jak ustalili policjanci, mężczyzna był osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełniony rozbój. W związku z tym najbliższe dwa lata spędzi w zakładzie karnym, gdzie będzie oczekiwał na kolejny wyrok w sprawie ostatniego przestępstwa.