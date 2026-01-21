Turek podejrzewany o poważne przestępstwa zatrzymany. W akcji brali udział bydgoscy policjanci

Bydgoscy oraz łódzcy policjanci zatrzymali Turka, który był ścigany czerwoną notą Interpolu i Europejskim Nakazem Aresztowania/fot. nadesłane
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy namierzyli i zatrzymali przestępcę poszukiwanego przez Interpol czerwoną notą oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna, 29-letni obywatel Turcji, wpadł w ręce policjantów na terenie Łodzi.
Turek był poszukiwany w związku z poważnymi przestępstwami popełnionymi we Francji. Informacje o 29-latku policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy otrzymali na początku grudnia 2025 roku. Nałożono na niego czerwoną notę Interpolu oraz Europejski Nakaz Aresztowania.
Czego miał dopuścić się podejrzany? - Mężczyzna był ścigany przez francuskie organy do sprawy zabójstwa, rozboju z użyciem broni palnej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie Francji - przekazał w komunikacie nadkom. Przemysław Słomski z KWP w Bydgoszczy. - 5 września 2024 roku w miejscowości Metz (Francja) poszukiwany, wspólnie z czterema innymi sprawcami, wykorzystując samochód ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi, brał udział w napadzie rabunkowym na autokar turystyczny z użyciem broni palnej. W jego wyniku zmarł kierowca autobusu - dodał.
Z ustaleń przekazanych przez stronę francuską wynikało, że od grudnia 2025 r. poszukiwany może przebywać na terenie Polski, najprawdopodobniej w Bydgoszczy. Policjanci doszli jednak do wniosku, że w tym mieście nie ma już 29-letniego Turka. Okazało się, że poszukiwany ukrywa się na terenie województwa łódzkiego. Bydgoscy oraz łódzcy mundurowi zatrzymali podejrzanego w miejscu jego pobytu. Obecnie znajduje się w areszcie. Trwa procedura przekazania zatrzymanego stronie francuskiej, która zdecyduje o jego dalszym losie.
Mówi nadkom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP Bydgoszcz
