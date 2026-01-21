Strażacy proszą o pomoc. Pilnie potrzebna krew dla strażaka z Bydgoszczy

2026-01-21, 11:20 Redakcja

Bydgoski strażak potrzebuje krwi/fot. Ilustracyjne

Strażacy z regionu mają pilny apel! Proszą o krew dla funkcjonariusza, Jakuba Tymińskiego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Bydgoszczy.

Prośba o oddawanie krwi pojawiła się w mediach społecznościowych nie tylko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ale też i na profilu samej Państwowej Straży Pożarnej. Jakub Tymiński służy w swojej jednostce od 2,5 roku. Ma 25 lat.



Jak przekazał nam mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy, stan zdrowia potrzebującego krwi strażaka jest krytyczny. Na dawców czeka Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszcz przy ul. Markwarta 8. Krew można jednak oddać w każdym oddziale w województwie i kraju. Grupa tego najcenniejszego leku pozostaje bez znaczenia.



Co więcej, jak wyjaśnia Krzysztof Laks z bydgoskiego RCKiK, nie ma konieczności podawania nazwiska ani innych danych potrzebującego. Krew jest bowiem przekazywana zgodnie z potrzebami i zamówieniami ze szpitali.