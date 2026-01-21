Polacy korzystają z chińskich samochodów. Cezary Graul: Zachowajmy ostrożność [Rozmowa Dnia]

2026-01-21, 08:59 Agnieszka Marszał/Redakcja

Czy chiński sprzęt, z którego coraz częściej korzystamy, zagraża naszemu bezpieczeństwu?/fot. Izabela Langner

Coraz więcej chińskich samochodów mamy na polskich drogach. W ubiegłym roku ich sprzedaż wzrosła o ponad 350 proc. w porównaniu do 2024. To rodzi obawy o bezpieczeństwo narodowe. Czy mamy się czego bać? Gościem „Rozmowy Dnia” był Cezary Graul - wykładowca i ekspert Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu i Bydgoszczy, zajmujący się tematyką cyberbezpieczenstwa.

Czy chińskie samochody nas szpiegują? Jakie informacje mogą zbierać? Kto i jak może je wykorzystać? Chociażby na te pytania odpowiedział gość środowej „Rozmowy Dnia”, Cezary Graul. - Chińscy producenci są zobowiązani do współpracy z tamtejszym wywiadem, w celu przekazywania informacji o użytkownikach i danych gromadzonych w urządzeniach, samochodach itd. - zaczął ekspert. - Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność - dodaje.



Jakie konkretne informacje zbierają chińskie samochody? - Różnego rodzaju kamery zewnętrzne i wewnętrzne, znajdujące się w nowoczesnych autach mogą nagrywać i zbierać dane o infrastrukturze krytycznej - mówi gość „Rozmowy Dnia”. - Mogą rejestrować obiekty, które z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa mają istotny wpływ na to, kto będzie miał do nich dostęp. Ponadto w samochodach znajdują się mikrofony, które mogą rejestrować rozmowy. Co więcej, kiedy podłączamy smartfona udostępniamy chociażby swoją książkę adresową, kontakty lub inne informacje personalne o użytkownikach - dodaje.



Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad ograniczeniami dla chińskich aut w pobliżu jednostek wojskowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to może być rozkaz zakazujący wjazdu i parkowania takich aut także w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wojskowych. Decyzja MON wynika z obaw o bezpieczeństwo informacji.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



