Łąki dla pszczół, a w zamian wiedza o cyberbezpieczeństwie. Ruszyła kampania „Pole do popisu”

Od lewej, Joanna Rek, Emilia Szczęsna, Małgorzata Wojnowska i Przemysław Woś
Zakładanie łąk kwietnych dla pszczół i szkolenia z bezpiecznego korzystania z Internetu – to główne założenia kampanii społecznej „Pole do popisu”. Do projektu mogą dołączyć szkoły, urzędy, firmy, organizacje i osoby prywatne.
Uczestnicy akcji będą zakładać łąki kwietne dla pszczół. W zamian otrzymają szkolenia i materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać, jakie zagrożenia czyhają w sieci i jak ich unikać.
– Co wspólnego mają pszczoły z cyberbezpieczeństwem? Te małe owady tworzą jeden z najlepiej zorganizowanych systemów bezpieczeństwa na świecie – mówi pomysłodawczyni kampanii, bydgoska ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa Emilia Szczęsna. – W ulu każda komórka służy do czegoś innego – przechowujemy w jednej nektar, w innej pyłek. W naszej kampanii pytamy, jak wygląda twój pulpit w smartfonie, w laptopie, czy nie masz tam czasem bałaganu – dodaje.
Kampania jest otwarta dla wszystkich – niezależnie od wieku czy zawodu. Z naszego regionu do akcji dołączyły już m.in. Szkoła Podstawowa w Kruszynie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. W ramach projektu eksperci poprowadzą szkolenia w urzędach oraz lekcje w szkołach dotyczące tzw. cyberhigieny – od tworzenia bezpiecznych haseł po świadome zarządzanie danymi. – Korzystamy z Internetu i różnych programów, dlatego musimy mieć pewność, że to, co pobieramy z sieci, jest bezpieczne – podkreśla Przemysław Woś, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Zgłoszenia do kampanii przyjmowane są do 16 marca. Inicjatywę wspiera Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
