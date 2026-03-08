Łąki dla pszczół, a w zamian wiedza o cyberbezpieczeństwie. Ruszyła kampania „Pole do popisu”

2026-03-08, 21:02  Tatiana Adonis/BN
Od lewej, Joanna Rek, Emilia Szczęsna, Małgorzata Wojnowska i Przemysław Woś

Od lewej, Joanna Rek, Emilia Szczęsna, Małgorzata Wojnowska i Przemysław Woś

Zakładanie łąk kwietnych dla pszczół i szkolenia z bezpiecznego korzystania z Internetu – to główne założenia kampanii społecznej „Pole do popisu”. Do projektu mogą dołączyć szkoły, urzędy, firmy, organizacje i osoby prywatne.

Uczestnicy akcji będą zakładać łąki kwietne dla pszczół. W zamian otrzymają szkolenia i materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać, jakie zagrożenia czyhają w sieci i jak ich unikać.

– Co wspólnego mają pszczoły z cyberbezpieczeństwem? Te małe owady tworzą jeden z najlepiej zorganizowanych systemów bezpieczeństwa na świecie – mówi pomysłodawczyni kampanii, bydgoska ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa Emilia Szczęsna. – W ulu każda komórka służy do czegoś innego – przechowujemy w jednej nektar, w innej pyłek. W naszej kampanii pytamy, jak wygląda twój pulpit w smartfonie, w laptopie, czy nie masz tam czasem bałaganu – dodaje.

Kampania jest otwarta dla wszystkich – niezależnie od wieku czy zawodu. Z naszego regionu do akcji dołączyły już m.in. Szkoła Podstawowa w Kruszynie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. W ramach projektu eksperci poprowadzą szkolenia w urzędach oraz lekcje w szkołach dotyczące tzw. cyberhigieny – od tworzenia bezpiecznych haseł po świadome zarządzanie danymi. – Korzystamy z Internetu i różnych programów, dlatego musimy mieć pewność, że to, co pobieramy z sieci, jest bezpieczne – podkreśla Przemysław Woś, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.

Zgłoszenia do kampanii przyjmowane są do 16 marca. Inicjatywę wspiera Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Relacja Tatiany Adonis

Region

Dzieci już można zapisywać Finał budowy Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW

Dzieci już można zapisywać! Finał budowy Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW

2026-03-09, 11:40
Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

2026-03-09, 11:01
Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

2026-03-09, 10:47
Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

2026-03-09, 10:08
Czy w Polsce zabraknie paliwa Czy ceny poszybują w kosmos Jakub Wiech w Rozmowie Dnia

Czy w Polsce zabraknie paliwa? Czy ceny poszybują w kosmos? Jakub Wiech w „Rozmowie Dnia"

2026-03-09, 09:01
Tu będzie można tworzyć graffiti i murale. W Grudziądzu wybrano specjalne logo

Tu będzie można tworzyć graffiti i murale. W Grudziądzu wybrano specjalne logo

2026-03-09, 07:55
Młyny Rothera w Bydgoszczy wspierają młodych. Na zgłoszenia jest czas do 23 marca

Młyny Rothera w Bydgoszczy wspierają młodych. Na zgłoszenia jest czas do 23 marca

2026-03-09, 07:06
Bydgoska straż miejska chce zmienić główną siedzibę. Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia

Bydgoska straż miejska chce zmienić główną siedzibę. „Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia”

2026-03-08, 20:34
Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista]

Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista]

2026-03-08, 20:14

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę