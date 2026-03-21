O kondycji pszczół po zimie i nowych obowiązkach pszczelarzy rozmawiali eksperci w Toruniu [zdjęcia]

2026-03-21, 17:42  Michał Zaręba/BN
34. Forum Pszczelarzy w Toruniu/fot. Michał Zaręba

O tym, w jakiej kondycji są pszczoły po zimie i o nowych obowiązkach pszczelarzy rozmawiali uczestnicy 34. Forum Pszczelarzy w Toruniu. Spotkanie było okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i zakupu sprzętu potrzebnego w pasiece.

- U nas jest sprzęt drewniany, ule, ramki - wszystko do pszczół, ale w drewnie - mówi Jarosław Ratajczak, pełniący obowiązki burmistrza miasta i gminy Koźmin Wielkopolski po śmierci Macieja Bratborskiego. - Wyszliśmy z założenia, że drewno najlepiej służy pszczołom - dodaje.

Najbardziej miododajną rośliną jest facelia błękitna. - Z hektara daje maksymalnie 800 kilogramów miodu - mówi jeden z pszczelarzy, który miał ze sobą nasiona tej rośliny.

- Pszczoły lubią zimy mroźne, suche - mówi Mieczysław Misiaczek, pszczelarz z Chełmna. - Nie lubią takich mokrych dżdżystych zim - dodaje.

Niedawno weszły nowe przepisy nakładające obowiązek rejestrowania nowych pasiek. - Będą dotyczyły tych, którzy nigdzie tego nie zgłaszali, trzymali pszczoły hobbystycznie - tłumaczy Mieczysław Misiaczek. - Dla nas, pszczelarzy towarowych, którzy mają trochę więcej tych owadów to było zmartwienie, bo nie było tam kontroli, nie wiadomo, czy pszczoły były leczone - dodaje.

Współorganizatorem forum był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
