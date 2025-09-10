Zielony piknik przy bydgoskiej IV Śluzie i konkurs w Polskim Radiu PiK! Słuchajcie!

2025-09-10, 16:02 Redakcja

Stowarzyszenie „Lepsza Polska" zaprasza do udziału w niezwykłym i pięknym projekcie, pt. „Czyste, Zielone Miasta”, podczas którego m.in. sprzątane są lasy, sadzi się drzewa i odbiera się sadzonki. Polskie Radio PiK włącza się w tę inicjatywę. Na naszej antenie organizujemy konkurs z nagrodami. Szczegóły niżej.

Projekt „Czyste, Zielone Miasta” od lat angażuje mieszkańców miast w całej Polsce do wspólnego dbania o środowisko, edukuje lokalne społeczności i promuje nowoczesne podejście do spraw klimatycznych.

Stowarzyszenie zaprezentuje się także w Bydgoszczy. Zaprasza wszystkich chętnych w sobotę, 13 września, w godzinach 11:00-14:00, na skwer na skrzyżowaniu ulicy Nakielskiej i Wrocławskiej w sąsiedztwie IV śluzy.

Przygotowano mnóstwo ciekawych i pożytecznych atrakcji, a wśród nich: sprzątanie wybranego terenu w mieści, sadzenie drzewek. Będzie także ogromna strefa warsztatowo-edukacyjna. Niżej podajemy, jakie służby przyjadą na to wydarzenie i jakie stoiska czekają na gości ekologicznego pikniku:



Miejskie Wodociągi – warsztaty dla dzieci

Aktywne Miasta – zawody rowerowe dla najmłodszych

ProNatura z zabytkową śmieciarką „Jelonek”

Muzeum Kanału Bydgoskiego – wyścig smoczych łodzi i inne atrakcje

Rada Osiedla Okola i Rada Osiedla Wilczak-Jary – ekozabawy dla dzieci

Park Miejski Myślęcinek – stoisko z owadami

Wydział Ochrony Środowiska – las w słoiku

Branżowa Szkoła Specjalna - dzieciaki przygotują poczęstunek

Zespół Szkól nr 5 – stoisko edukacyjne pszczoły

Straż Miejska

Policja

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – stoisko edukacyjne

Stoisko z hipoterapią – konie

BZZZT Cafe – pszczela, mała, lokalna kawiarnia

Centrum Handlowe Rondo – stoisko z materiałami szytymi z odzysku

Auchan – poczęstunek dla uczestników

Fundacja Zielone Jutro – magnesowanie kanału

Lasy Państwowe - oferta edukacyjna

Stowarzyszenie Lepsza Polska- warsztaty upcyklingu i lemoniada



Uwaga! Konkurs!

