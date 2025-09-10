Zielony piknik przy bydgoskiej IV Śluzie i konkurs w Polskim Radiu PiK! Słuchajcie!

2025-09-10, 16:02  Redakcja
Stowarzyszenie „Lepsza Polska" zaprasza do udziału w niezwykłym i pięknym projekcie „Czyste, Zielone Miasta”, podczas którego m.in. sprząta się lasy, sadzi się drzewa, ale także odbiera sadzonki do swoich ogrodów/fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl/Lepsza Polska

Stowarzyszenie „Lepsza Polska" zaprasza do udziału w niezwykłym i pięknym projekcie, pt. „Czyste, Zielone Miasta”, podczas którego m.in. sprzątane są lasy, sadzi się drzewa i odbiera się sadzonki. Polskie Radio PiK włącza się w tę inicjatywę. Na naszej antenie organizujemy konkurs z nagrodami. Szczegóły niżej.

Projekt „Czyste, Zielone Miasta” od lat angażuje mieszkańców miast w całej Polsce do wspólnego dbania o środowisko, edukuje lokalne społeczności i promuje nowoczesne podejście do spraw klimatycznych.
Stowarzyszenie zaprezentuje się także w Bydgoszczy. Zaprasza wszystkich chętnych w sobotę, 13 września, w godzinach 11:00-14:00, na skwer na skrzyżowaniu ulicy Nakielskiej i Wrocławskiej w sąsiedztwie IV śluzy.
Przygotowano mnóstwo ciekawych i pożytecznych atrakcji, a wśród nich: sprzątanie wybranego terenu w mieści, sadzenie drzewek. Będzie także ogromna strefa warsztatowo-edukacyjna. Niżej podajemy, jakie służby przyjadą na to wydarzenie i jakie stoiska czekają na gości ekologicznego pikniku:

  • Miejskie Wodociągi – warsztaty dla dzieci
  • Aktywne Miasta – zawody rowerowe dla najmłodszych
  • ProNatura z zabytkową śmieciarką „Jelonek”
  • Muzeum Kanału Bydgoskiego – wyścig smoczych łodzi i inne atrakcje
  • Rada Osiedla Okola i Rada Osiedla Wilczak-Jary – ekozabawy dla dzieci
  • Park Miejski Myślęcinek – stoisko z owadami
  • Wydział Ochrony Środowiska – las w słoiku
  • Branżowa Szkoła Specjalna - dzieciaki przygotują poczęstunek
  • Zespół Szkól nr 5 – stoisko edukacyjne pszczoły
  • Straż Miejska
  • Policja
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – stoisko edukacyjne
  • Stoisko z hipoterapią – konie
  • BZZZT Cafe – pszczela, mała, lokalna kawiarnia
  • Centrum Handlowe Rondo – stoisko z materiałami szytymi z odzysku
  • Auchan – poczęstunek dla uczestników
  • Fundacja Zielone Jutro – magnesowanie kanału
  • Lasy Państwowe - oferta edukacyjna
  • Stowarzyszenie Lepsza Polska- warsztaty upcyklingu i lemoniada

Uwaga! Konkurs!
Słuchajcie porannej audycji „Zawsze Dzień Dobry" (6:00 - 9:00) i „Od Ucha do Ucha" (13:00 - 15:00) w czwartek i piątek (11-12 września) i odpowiadajcie na pytania dotyczące segregacji śmieci. Można wygrać sadzonki roślin, butelki, długopisy, torby, itp.
Odbiór nagród podczas pikniku 13 września.

