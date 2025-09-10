Hałas jak w czasie wybuchu, a to tylko planowe obloty F-16 nad Bydgoszczą

2025-09-10, 13:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Nad Bydgoszczą słychać dziś przelatujący samolot odrzutowy F-16. Jak informują Wojskowe Zakłady Lotnicze - to obloty odbywające się w ramach standardowych procedur/fot. Konflikty.pl/Wikipedia

Nad Bydgoszczą słychać dziś przelatujący samolot odrzutowy F-16. Jak informują Wojskowe Zakłady Lotnicze - to obloty odbywające się w ramach standardowych procedur i nie jest to związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zgodnie z planem działa także bydgoskie lotnisko.

- Od godzin porannych obserwujemy aktualną sytuację w polskiej przestrzeni powietrznej - mówił Polskiemu Radiu PiK Mateusz Dul, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Bydgoszcz. - Na ten moment nie odnotowaliśmy żadnych opóźnień, czy też problemów z zaplanowanymi operacjami Portu Lotniczego Bydgoszcz. Nie zostały też przekierowane żadne samoloty do nas w związku z tymi sytuacjami. Apelujemy do pasażerów, żeby cały czas, na bieżąco monitorowali status swoich lotów i obserwowali, czy nie występują jakieś opóźnienia na ich trasach.



Mateusz Dul dodał, że lotnisko jest przygotowane na wszelkie możliwe działania operacyjne.



Próbne loty mają potrwać do godz. 20:00. W związku z tym w wielu miejscach w Bydgoszczy może występować uciążliwy hałas.