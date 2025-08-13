Wielki kontrakt dla Bydgoszczy! W WZL nr 2 będą modernizowane polskie samoloty F-16

Umowę w WZL nr 2 w Bydgoszczy podpisze w środę o godz. 14.15 wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz/fot. Paweł Supernak, PAP
W bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2, przy okazji tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego, zostanie zawarta umowa na kompleksową modernizację polskich samolotów F-16. Wartość kontraktu ma wynieść ok. 4 mld dolarów.
48 samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ stanowi obecnie podstawę polskiego lotnictwa bojowego, odpowiadając m.in. za większość patroli i misji związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej. Umowę w WZL nr 2 w Bydgoszczy podpisze w środę o godz. 14.15 wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Amerykańskie samoloty dotarły do Polski w latach 2006-2008; stanowiło to początek rewolucji, której celem ma być całkowite przezbrojenie polskiego lotnictwa bojowego z poradzieckiego na zachodni sprzęt. Obecnie polskie F-16, nazywane „Jastrzębiami”, zbliżają się jednak do wieku, w którym konieczne staje się tzw. MLU, czyli Mid-life Update – gruntowna modernizacja sprzętu, tak by był dostosowany do współczesnych wyzwań i był gotów do służby przez następne lata.
Jeszcze w niedzielę, podczas konferencji prasowej, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nazwał planowaną modernizację myśliwców „wielkim wydatkiem, wielką inwestycją, ale przede wszystkim wielką potrzebą”. – Nasze F-16 mają już swoje lata, tym bardziej ta modernizacja jest potrzebna – zaznaczył wówczas minister. Dokładny zakres modernizacji, jak i wartość kontraktu, nie są jeszcze znane; z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że będzie to ok. 4 mld dol. Umowę ws. udzielenia Polsce przez USA gwarancji kredytowej takiej właśnie wysokości Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał pod koniec lipca.
