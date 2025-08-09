Nieoficjalnie: W Bydgoszczy ma być podpisana umowa na modernizację polskich myśliwców F-16

Polski F-16C/fot. ilustracyjna, Konflikty.pl (Wikipedia)

W przyszłym tygodniu, przed Świętem Wojska Polskiego, ma zostać zawarta umowa na kompleksową modernizację polskich samolotów F-16. Do tego ma dojść w Bydgoszczy – wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej ze źródeł zbliżonych do resortu obrony. Kontrakt ma mieć wartość około czterech miliardów dolarów.

48 samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ stanowi obecnie podstawę polskiego lotnictwa bojowego, odpowiadając m.in. za większość patroli i misji związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej.



Amerykańskie samoloty dotarły do Polski w latach 2006-2008. Stanowiło to początek rewolucji, której celem ma być całkowite przezbrojenie polskiego lotnictwa bojowego z poradzieckiego sprzętu na zachodni



Obecnie polskie F-16 – nazywane „Jastrzębiami” – zbliżają się jednak do wieku, w którym konieczne staje się tzw. MLU, czyli Mid-life Update – czyli gruntowna modernizacja mającego już swoje lata sprzętu, tak, by był dostosowany do współczesnych wyzwań i był gotów do służby przez następne lata.



Jak wynika z informacji PAP ze źródeł zbliżonych do resortu obrony, do podpisania umowy na MLU polskich F-16 ma dojść w przyszłym tygodniu – najprawdopodobniej w środę (13 sierpnia) w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2. Obecnie w tych zakładach prowadzona jest większość prac służących utrzymaniu F-16 w gotowości, które wykonywane są w Polsce.



Dokładny zakres modernizacji, jak i wartość kontraktu, nie są jeszcze znane. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że będzie to około czterech miliardów dolarów. Umowę ws. udzielenia Polsce przez USA gwarancji kredytowej o takiej wysokości podpisał pod koniec lipca wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.