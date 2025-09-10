Służby jednoczą się w walce z przestępczością śmieciową. Omówią przykład Pakości

2025-09-10, 12:19 Damian Klich/Redakcja

Tak zwane przestępstwa odpadowe są tematem konferencji organizowanej przez Prokuraturę Okręgową/fot. Damian Klich

Tak zwane przestępstwa odpadowe są tematem konferencji organizowanej przez Prokuraturę Okręgową. W Bydgoszczy spotkali się między innymi przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, CBŚP, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska.

- To wydarzenie ma scalić środowisko zajmującą się przestępczością związaną z odpadami - mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Dodaje, że prokuratura wielu lat obserwuje, jak zorganizowane grupy przestępcze, które wcześniej specjalizowały się w wyłudzeniach VAT - u, w tzw. karuzelowym obrocie towarami, zaczynają bardzo intensywną działalność przestępczą w zakresie nielegalnego obrotu odpadami, śmieciami. - Ta przestępczość wywołuje ogromne skutki negatywne zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne - podkreśla Agnieszka Adamska-Okońska.



Wiele do powiedzenia w sprawie nielegalnego obrotu niebezpiecznymi odpadami mają także strażacy.

- Pożary to jest jedna rzecz, jeden z elementów, gdzie nasze grupy chemiczne, bo o nich dzisiaj głównie będziemy mówili, są dysponowane na miejsc zdarzeń - wyjaśnia młodszy brygadier Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

- Bardzo często słyszy się o składowiskach porzuconych, które są nie mniejszym zagrożeniem.



- Często zdarza się tak że, niestety, do Polski przedostają się ciężkie pojazdy, które wożą niebezpieczne towary - mówi Maciej Batkowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. - Naczepy są później odczepiane i zostawiane w różnych miejscach. My, oczywiście jesteśmy po to, żeby nadzorować, kontrolować pilnować i nie dopuszczać do tego typu procederów.



Uczestnicy konferencji będą też analizować przypadek mafii śmieciowej z Pakości. Wydarzenie odbywa się w auli Politechniki Bydgoskiej. Potrwa dwa dni.