2025-09-11, 17:02 Redakcja

Transport 25 ton nielegalnych odpadów zatrzymany pod Toruniem. Na wierzchu papier i tektura/fot. kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, zatrzymali do kontroli w miejscowości Czerniewice zestaw ciężarowy. Kierowca przedstawił dokumenty, z których wynikało, że ładunek to papier i tektura. Było coś jeszcze.

Podczas rewizji funkcjonariusze KAS stwierdzili obecność zmieszanych odpadów komunalnych (folie, worki foliowe i poliestrowe, butelki z tworzywa oraz inne odpady). Dodatkowo, pojazd pomimo zgłoszenia w systemie SENT, nie był oznakowany wymaganą tablicą z literą „A".



Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) potwierdził, że wwóz tego typu odpadów na terytorium RP jest zabroniony. Wezwani na miejsce pracownicy WIOŚ potwierdzili niezgodność rodzaju odpadów z deklarowanym kodem i ustalili prawidłowy kod odpadów oznaczający zmieszane odpady opakowaniowe, których przywóz na terytorium RP jest zabroniony.



Transport został zatrzymany. Przewoźnikowi grozi teraz wysoka kara administracyjna, a kierowca usłyszał zarzut nieodpowiedniego postępowania z odpadami, co jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.