Bez nich nie mamy jedzenia i ubrań! W Wielki Dzień Pszczół sprawdzamy stan pszczelarstwa w regionie

2025-08-08, 21:33 Monika Siwak/Redakcja

W naszym regionie pracuje prawie 4,5 tysiąca pszczelarzy/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

8 sierpnia obchodzony jest Wielki Dzień Pszczół. To okazja, by uświadomić nam, że bez tych owadów zapylających nie mielibyśmy co jeść, czy w co się ubrać. Jak wygląda pszczelarstwo w naszym regionie? Zaglądamy do statystyk.

Gdyby pszczoły mogły na cokolwiek narzekać, liczebność rodziny byłaby na ostatnim miejscu. Matka jest jedna, ale oprócz niej nawet 80 tysięcy robotnic i kilka tysięcy trutni. Tymi rodzinami w Kujawsko-Pomorskiem zajmuje się prawie 4,5 tysiąca pszczelarzy.



Jak podaje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w 2023 roku udział naszego województwa w krajowej produkcji miodu wyniósł nieco ponad jeden procent. W tej dziedzinie przoduje południowo-wschodnia Polska.



W naszym regionie produkcja słodkiej i zdrowej substancji spadła z 1500 ton w 2021 roku do około 400 ton w dwóch kolejnych latach. W ubiegłym roku cena miodu pszczelego wyniosła ponad 19 złotych za 400 gramów – co stanowi wzrost o ponad trzy procent w stosunku do poprzedniego roku.



Stosowanie pestycydów, utrata siedlisk i zmiany klimatyczne są zagrożeniem dla pszczół.