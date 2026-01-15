Wchodzą przepisy eliminujące osoby łamiące zasady ruchu drogowego [Rozmowa Dnia]

2026-01-15, 08:59  Maciej Wilkowski/Redakcja
Nadkom. Robert Jakubas: Mocno wchodzimy z przepisami, które będą eliminowały osoby nie stosujące się do przepisów ruchu drogowego/fot. Izabela Langner

Nadkom. Robert Jakubas: Mocno wchodzimy z przepisami, które będą eliminowały osoby nie stosujące się do przepisów ruchu drogowego/fot. Izabela Langner

Kto straci pojazd? Jakie kary czekają uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych czy driftujących? W jaki sposób mają być eliminowani drogowi recydywiści oraz czy zielona strzałka powinna zniknąć? O tym mówił gość czwartkowej „Rozmowy Dnia” nadkom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Niedawno przez Sejm oraz prezydenta Karola Nawrockiego zatwierdzone zostały nowe przepisy ruchu drogowego. Te jednak będą wchodzić stopniowo. Nadkom. Robert Jakubas powiedział w czwartkowej „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK, że pierwsze regulacje dotyczące tzw. driftowania wejdą 29 stycznia. Następne zaczną obowiązywać w marcu, czerwcu, a ostatnie we wrześniu. - Konsekwencją nielegalnych wyścigów oraz driftowania będzie zatrzymanie uprawnień. Ten zapis wejdzie 30 marca - poinformował gość Macieja Wilkowskiego.

- Mamy wytypowane miejsca w naszym regionie, w których prowadzimy prace operacyjne - przyznał policjant. - To m.in. Park Przemysłowy w Bydgoszczy czy pewna lokalizacja w Toruniu. Przeprowadzamy tzw. „biały wywiad”, czyli śledzimy social media, by wiedzieć, gdzie te nielegalne wydarzenia będą się odbywać - dodał.

Za organizowanie lub udział w nielegalnych wyścigach grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Okazuje się, że tej karze mogą podlegać nie tylko ich organizatorzy czy uczestnicy, ale również zwykli przechodnie. - Ustawodawca wskazuje, że nie chcemy dużych skupisk ludzi, którzy będą tolerowali takie eventy - mówił nadkomisarz.


Robert Jakubas nie ma wątpliwości. - Mocno wchodzimy z przepisami, które będą eliminowały osoby nie stosujące się do przepisów ruchu drogowego i poruszające się brawurowo - zaznaczył.

Cała „Rozmowa Dnia” znajduje się poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK Rozmowa Dnia - nadkom. Robert Jakubas

Region

Podpalił drzwi jednej z kamienic w Chełmży. 19-latkowi grozi do 15 lat więzienia

Podpalił drzwi jednej z kamienic w Chełmży. 19-latkowi grozi do 15 lat więzienia

2026-01-15, 10:35
Kierował autem pomimo sądowego zakazu. Do tego był pod wpływem alkoholu

Kierował autem pomimo sądowego zakazu. Do tego był pod wpływem alkoholu

2026-01-15, 09:45
Woda hermetycznie zafoliowana. Wąbrzeźno kupiło specjalną maszynę na czas kryzysu

Woda hermetycznie zafoliowana. Wąbrzeźno kupiło specjalną maszynę na czas kryzysu

2026-01-15, 08:39
91 lat minęło jak jeden dzień. Świętujemy urodziny [archiwalne zdjęcia dziennikarzy, wypowiedzi]

91 lat minęło jak jeden dzień. Świętujemy urodziny! [archiwalne zdjęcia dziennikarzy, wypowiedzi]

2026-01-15, 07:45
Śnieg i lód zamykają szkoły Kolejne kujawsko-pomorskie placówki bez uczniów

Śnieg i lód zamykają szkoły! Kolejne kujawsko-pomorskie placówki bez uczniów

2026-01-15, 07:00
Trzej radni z Inowrocławia stracili mandaty. Pozostaje im jeszcze skarga kasacyjna

Trzej radni z Inowrocławia stracili mandaty. Pozostaje im jeszcze skarga kasacyjna

2026-01-14, 20:30
Pasażerowie utknęli na dworcu w Toruniu Kilkugodzinne opóźnienia przez oblodzoną sieć [wideo]

Pasażerowie utknęli na dworcu w Toruniu! Kilkugodzinne opóźnienia przez oblodzoną sieć [wideo]

2026-01-14, 18:53
Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu Perspektyw

Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektyw"

2026-01-14, 18:00
Bydgoskie SOR-y pełne W Bizielu od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

Bydgoskie SOR-y pełne! W „Bizielu" od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

2026-01-14, 17:19

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę