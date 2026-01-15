Wchodzą przepisy eliminujące osoby łamiące zasady ruchu drogowego [Rozmowa Dnia]

2026-01-15, 08:59 Maciej Wilkowski/Redakcja

Nadkom. Robert Jakubas: Mocno wchodzimy z przepisami, które będą eliminowały osoby nie stosujące się do przepisów ruchu drogowego/fot. Izabela Langner

Kto straci pojazd? Jakie kary czekają uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych czy driftujących? W jaki sposób mają być eliminowani drogowi recydywiści oraz czy zielona strzałka powinna zniknąć? O tym mówił gość czwartkowej „Rozmowy Dnia” nadkom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Niedawno przez Sejm oraz prezydenta Karola Nawrockiego zatwierdzone zostały nowe przepisy ruchu drogowego. Te jednak będą wchodzić stopniowo. Nadkom. Robert Jakubas powiedział w czwartkowej „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK, że pierwsze regulacje dotyczące tzw. driftowania wejdą 29 stycznia. Następne zaczną obowiązywać w marcu, czerwcu, a ostatnie we wrześniu. - Konsekwencją nielegalnych wyścigów oraz driftowania będzie zatrzymanie uprawnień. Ten zapis wejdzie 30 marca - poinformował gość Macieja Wilkowskiego.



- Mamy wytypowane miejsca w naszym regionie, w których prowadzimy prace operacyjne - przyznał policjant. - To m.in. Park Przemysłowy w Bydgoszczy czy pewna lokalizacja w Toruniu. Przeprowadzamy tzw. „biały wywiad”, czyli śledzimy social media, by wiedzieć, gdzie te nielegalne wydarzenia będą się odbywać - dodał.



Za organizowanie lub udział w nielegalnych wyścigach grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Okazuje się, że tej karze mogą podlegać nie tylko ich organizatorzy czy uczestnicy, ale również zwykli przechodnie. - Ustawodawca wskazuje, że nie chcemy dużych skupisk ludzi, którzy będą tolerowali takie eventy - mówił nadkomisarz.



Robert Jakubas nie ma wątpliwości. - Mocno wchodzimy z przepisami, które będą eliminowały osoby nie stosujące się do przepisów ruchu drogowego i poruszające się brawurowo - zaznaczył.



Cała „Rozmowa Dnia” znajduje się poniżej.



