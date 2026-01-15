91 lat minęło jak jeden dzień. Świętujemy urodziny! [archiwalne zdjęcia dziennikarzy, wypowiedzi]

2026-01-15, 07:45 Agata Raczek/Redakcja

Dziennikarze PR PiK (od lewej): Bogumiła Wresiło, Tomasz Kaźmierski i Monika Siwak na archiwalnym zdjęciu/fot. Piotr Walczak

15 stycznia 1935 roku we wsi Stawki pod Toruniem uroczyście otwarto Rozgłośnię Pomorską Polskiego Radia. Dziś mija dokładnie 91 lat od tego wydarzenia.

Pierwsza rozgłośnia posiadała studia w Bydgoszczy (w Teatrze Miejskim) i w Gdyni. Zwano ją też Rozgłośnią Wielkiego Pomorza. Nadawała program o tematyce morskiej i pomorskiej. Miała być polską „przeciwwagą” dla agresywnej radiofonii niemieckiej i świadczyć o polskości Kaszub, Mazur, Pogranicza. Została całkowicie zburzona (budynek i nadajnik) przez wycofujących się Niemców w 1945 roku.



Po II wojnie światowej władze Polskiego Radia utworzyły Pomorską Dyrekcję Okręgową z siedzibą w Bydgoszczy. Obejmowała ówczesne województwo pomorskie oraz część tzw. Ziem Odzyskanych ze Szczecinem i Gdańskiem. Zadaniem Dyrekcji była odbudowa zniszczonej i ograbionej przez okupantów radiofonii. Pierwszym efektem były nowe rozgłośnie w Gdańsku i Szczecinie oraz nadajnik na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy uruchomiony 1 maja 1945 roku. Uroczyste otwarcie rozgłośni regionalnej w Bydgoszczy odbyło się 1 lipca 1945 roku.



Polskie Radio Pomorza i Kujaw (Polskie Radio PiK) ma zaszczyt kontynuować historię i tradycję Rozgłośni Pomorskiej z racji swego pochodzenia, nazwy i szacunku dla ludzi, którzy pozostawili tu swój trwały, radiowy ślad.



Jak w każdej instytucji najważniejsi jednak są ludzie. Tu pracowali m.in. Jeremi Przybora, Arnold Rezler, Anna Jachnina, Jerzy Sulima-Kamiński czy Zenon Jaruga. Co można powiedzieć o radiowcach? Jedni tu są z przypadku, inni, podejmując pracę w radiu, spełnili swoje marzenia. Jedno jest pewne, jak raz zasmakujesz radia - zostaniesz tu na dłużej.



