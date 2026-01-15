91 lat minęło jak jeden dzień. Świętujemy urodziny! [archiwalne zdjęcia dziennikarzy, wypowiedzi]

2026-01-15, 07:45  Agata Raczek/Redakcja
Dziennikarze PR PiK (od lewej): Bogumiła Wresiło, Tomasz Kaźmierski i Monika Siwak na archiwalnym zdjęciu/fot. Piotr Walczak

Dziennikarze PR PiK (od lewej): Bogumiła Wresiło, Tomasz Kaźmierski i Monika Siwak na archiwalnym zdjęciu/fot. Piotr Walczak

15 stycznia 1935 roku we wsi Stawki pod Toruniem uroczyście otwarto Rozgłośnię Pomorską Polskiego Radia. Dziś mija dokładnie 91 lat od tego wydarzenia.

Pierwsza rozgłośnia posiadała studia w Bydgoszczy (w Teatrze Miejskim) i w Gdyni. Zwano ją też Rozgłośnią Wielkiego Pomorza. Nadawała program o tematyce morskiej i pomorskiej. Miała być polską „przeciwwagą” dla agresywnej radiofonii niemieckiej i świadczyć o polskości Kaszub, Mazur, Pogranicza. Została całkowicie zburzona (budynek i nadajnik) przez wycofujących się Niemców w 1945 roku.

Po II wojnie światowej władze Polskiego Radia utworzyły Pomorską Dyrekcję Okręgową z siedzibą w Bydgoszczy. Obejmowała ówczesne województwo pomorskie oraz część tzw. Ziem Odzyskanych ze Szczecinem i Gdańskiem. Zadaniem Dyrekcji była odbudowa zniszczonej i ograbionej przez okupantów radiofonii. Pierwszym efektem były nowe rozgłośnie w Gdańsku i Szczecinie oraz nadajnik na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy uruchomiony 1 maja 1945 roku. Uroczyste otwarcie rozgłośni regionalnej w Bydgoszczy odbyło się 1 lipca 1945 roku.

Polskie Radio Pomorza i Kujaw (Polskie Radio PiK) ma zaszczyt kontynuować historię i tradycję Rozgłośni Pomorskiej z racji swego pochodzenia, nazwy i szacunku dla ludzi, którzy pozostawili tu swój trwały, radiowy ślad.

Jak w każdej instytucji najważniejsi jednak są ludzie. Tu pracowali m.in. Jeremi Przybora, Arnold Rezler, Anna Jachnina, Jerzy Sulima-Kamiński czy Zenon Jaruga. Co można powiedzieć o radiowcach? Jedni tu są z przypadku, inni, podejmując pracę w radiu, spełnili swoje marzenia. Jedno jest pewne, jak raz zasmakujesz radia - zostaniesz tu na dłużej.

Więcej o historii Polskiego Radia na Pomorzu i Kujawach – TUTAJ.
Wypowiedzi redaktora naczelnego i dziennikarzy PR PiK o pracy w radiu i nie tylko - poniżej

O miłości do radia opowiada Cezary Wojtczak, redaktor naczelny Polskiego Radia PiK

W jakim kierunku podąża PR PiK? Mówi Cezary Wojtczak

O momentach z radiowego życia, które na długo pozostaną w pamięci opowiada Cezary Wojtczak

Dlaczego dziennikarka Ewa Dąbrowska wybrała radio?

Ewa Dąbrowska zaczęła pracę w PR PiK 1 lipca 1998 roku. Tak wspomina „radiowe początki"

- Jest wiele rozmów radiowych, które pozostają w mojej pamięci - podkreśla Ewa Dąbrowska

Dziennikarz Adam Droździk pracuje w radiu, bo podkreśla, że kocha to miejsce...i muzykę

Jak zmieniało się radio na przestrzeni lat? Wspomina Adam Droździk

Adam Droździk zauważa, że praca w radiu daje możliwość kontaktu ze znanymi osobami/gwiazdami

Realizator dźwięku Piotr Walczak przyznaje, że praca w radiu to spełnienie jego marzeń

O rewolucji technologicznej na przestrzeni lat mówi Piotr Walczak

Dziennikarka Ewa Dąbska i realizator Piotr Walczak na na archiwalnym zdjęciu/fot. Piotr Walczak Pracownicy PR PiK na archiwalnych zdjęciach/fot. Piotr Walczak Dziennikarki PR PiK Bogumiła Wresiło i Iwona Muszytowska-Rzeszotek na archiwalnym zdjęciu/fot. Piotr Walczak Dziennikarz PR PiK Dariusz Gross i Czesław Mozil na archiwalnym zdjęciu/fot. Piotr Walczak Dziennikarz PR PiK Adam Droździk i zespół Kissi na archiwalnym zdjęciu/fot. Piotr Walczak Katarzyna Miętkiewicz-Centała i Marek Rzepa na archiwalnym zdjęciu/fot. Piotr Walczak Dziennikarze i pracownicy PR PiK na archiwalnym zdjęciu w naszym radiowym ogródku/fot. Piotr Walczak Aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska (z prawej) i dziennikarka PR PiK Iwona Muszytowska-Rzeszotek, z tyłu realizator Sławomir Nowak/fot. Piotr Walczak

Region

Podpalił drzwi jednej z kamienic w Chełmży. 19-latkowi grozi do 15 lat więzienia

Podpalił drzwi jednej z kamienic w Chełmży. 19-latkowi grozi do 15 lat więzienia

2026-01-15, 10:35
Kierował autem pomimo sądowego zakazu. Do tego był pod wpływem alkoholu

Kierował autem pomimo sądowego zakazu. Do tego był pod wpływem alkoholu

2026-01-15, 09:45
Wchodzą przepisy eliminujące osoby łamiące zasady ruchu drogowego [Rozmowa Dnia]

Wchodzą przepisy eliminujące osoby łamiące zasady ruchu drogowego [Rozmowa Dnia]

2026-01-15, 08:59
Woda hermetycznie zafoliowana. Wąbrzeźno kupiło specjalną maszynę na czas kryzysu

Woda hermetycznie zafoliowana. Wąbrzeźno kupiło specjalną maszynę na czas kryzysu

2026-01-15, 08:39
Śnieg i lód zamykają szkoły Kolejne kujawsko-pomorskie placówki bez uczniów

Śnieg i lód zamykają szkoły! Kolejne kujawsko-pomorskie placówki bez uczniów

2026-01-15, 07:00
Trzej radni z Inowrocławia stracili mandaty. Pozostaje im jeszcze skarga kasacyjna

Trzej radni z Inowrocławia stracili mandaty. Pozostaje im jeszcze skarga kasacyjna

2026-01-14, 20:30
Pasażerowie utknęli na dworcu w Toruniu Kilkugodzinne opóźnienia przez oblodzoną sieć [wideo]

Pasażerowie utknęli na dworcu w Toruniu! Kilkugodzinne opóźnienia przez oblodzoną sieć [wideo]

2026-01-14, 18:53
Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu Perspektyw

Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektyw"

2026-01-14, 18:00
Bydgoskie SOR-y pełne W Bizielu od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

Bydgoskie SOR-y pełne! W „Bizielu" od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

2026-01-14, 17:19

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę