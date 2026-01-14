Maciej Glamowski o medykach po reportażu o śmierci Olka: Muszą odpowiedzieć! [Rozmowa Dnia]

„Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK. Maciej Wilkowski rozmawia z Maciejem Glamowskim
Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski wydał oświadczenie po reportażu dotyczącym śmierci 19-letniego Olka. Doszło do niej dwa lata temu. - Jestem zdruzgotany i głęboko zbulwersowany tą tragedią - napisał. Co zrobił w tej sprawie?
W dzisiejszej „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Maciej Glamowski mówił m.in. o tym, jakie działania podjął w tej sprawie i czego się po nich spodziewa.
Prezydent Grudziądza zapowiedział w rozmowie z Maciejem Wilkowskim na naszej antenie, że jeszcze dziś (14 stycznia) powoła w Urzędzie Miasta pełnomocnika do spraw praw pacjenta i zobowiąże dyrekcję szpitala do powołania tam rzecznika praw pacjenta.
- Uruchomimy adres mailowy i numer telefonu, gdzie każdy będzie mógł przesłać swoje uwagi, jeżeli będzie oczekiwał pomocy, to także taką informację będzie mógł przekazać. Chodzi o to, żeby pacjent nie czuł się osamotniony - wyjaśniał Maciej Glamowski.
Włodarz wciąż jest wstrząśnięty okolicznościami śmierci 19-latka.
- Trudno mi sobie wyobrazić, co czuje rodzina, co czuje mama Olka. Dorastałem w rodzinie medyków i ta sytuacja z karetki, zachowanie medyków dla mnie jest niedopuszczalne - mówił Maciej Glmowski. - Od medyków oczekuje się wysokich standardów etycznych - dodał.
Prezydent Grudziądza podjął decyzję o wszczęciu kontroli w szpitalu.
- Ma dać odpowiedź na pytanie, czy wszystkie procedury zostały zachowane, ale przede wszystkim chodzi o to, aby wyciągnąć z tego wnioski i w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji, nie dopuścić nigdy do podobnej. Ci, którzy odpowiadają za to zdarzenie, muszą ponieść odpowiedzialność, ale to nie może się przenosić na całe środowisko, które ciężko każdego dnia pracuje nie tylko w grudziądzkim szpitalu, ratując życie ludzkie, lecząc ludzi - mówił Maciej Glamowski.
