Maciej Glamowski o medykach po reportażu o śmierci Olka: Muszą odpowiedzieć! [Rozmowa Dnia]

2026-01-14, 09:02 Maciej Wilkowski/Redakcja

„Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK. Maciej Wilkowski rozmawia z Maciejem Glamowskim

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski wydał oświadczenie po reportażu dotyczącym śmierci 19-letniego Olka. Doszło do niej dwa lata temu. - Jestem zdruzgotany i głęboko zbulwersowany tą tragedią - napisał. Co zrobił w tej sprawie?

W dzisiejszej „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Maciej Glamowski mówił m.in. o tym, jakie działania podjął w tej sprawie i czego się po nich spodziewa.



Prezydent Grudziądza zapowiedział w rozmowie z Maciejem Wilkowskim na naszej antenie, że jeszcze dziś (14 stycznia) powoła w Urzędzie Miasta pełnomocnika do spraw praw pacjenta i zobowiąże dyrekcję szpitala do powołania tam rzecznika praw pacjenta.





- Uruchomimy adres mailowy i numer telefonu, gdzie każdy będzie mógł przesłać swoje uwagi, jeżeli będzie oczekiwał pomocy, to także taką informację będzie mógł przekazać. Chodzi o to, żeby pacjent nie czuł się osamotniony - wyjaśniał Maciej Glamowski.



Włodarz wciąż jest wstrząśnięty okolicznościami śmierci 19-latka.