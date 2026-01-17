Grudziądzki ratusz powołał konsultanta d.s. praw pacjentów. Decyzja po śmierci 19-letniego Olka

2026-01-17, 11:50 Marcin Doliński/Redakcja

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu / Fot. Oficjalny Facebook szpitala

W Grudziądzu powołano miejskiego konsultanta do spraw przestrzegania praw pacjenta. Została nim dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Małgorzata Gackowska

- Osoba ta będzie zajmować się przyjmowaniem, a także przekazywaniem zgłoszeń dotyczących szeroko rozumianych zachowań w służbie zdrowia, które mogą budzić wątpliwości bądź też niepokój mieszkańców - mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.

- Chodzi o zapewnienie pacjentom punktu kontaktowego, który będzie udzielał informacji, a przede wszystkim kierował zgłoszenia do odpowiednich podmiotów funkcjonujących w mieście - podmiotów służby zdrowia. Takie rozwiązanie ma usprawnić nadawanie sprawom ich formalnego biegu. Równolegle, w porozumieniu władz miasta z dyrekcją Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, trwają zaawansowane prace nad pilnym ustanowieniem właśnie w szpitalu pełnomocnika do spraw pacjentów.



Do dyspozycji mieszkańców ustalony zostanie adres mailowy i numer telefonu. Sprawy będzie można zgłaszać również osobiście w Wydziale Zdrowia grudziądzkiego ratusza.



Powołanie konsultanta ma związek z wydarzeniami sprzed dwóch lat. Chodzi o naganne zachowanie lekarzy z zespołu ratownictwa medycznego wobec rannego dziewiętnastoletniego Olka. Młody mężczyzna skacząc przez płot, zranił się w nogę. Pomocy udzielali mu najpierw policjanci, a potem lekarze. Mężczyzna zmarł. Trzej medycy z grudziądzkiego szpitala zostali zwolnieni z pracy i usłyszeli zarzuty. Przed sądem mają stanąć pod koniec marca.