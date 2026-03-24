W Grudziądzu rozpoczął się proces trzech lekarzy w sprawie śmierci 19-letniego Olka

2026-03-24, 14:20  Marcin Doliński/DW
Dzisiaj przed grudziądzkim sądem rozpoczął się proces trzech lekarzy, którzy mieli źle udzielić pomocy rannemu w nogę 19-latkowi/Fot. Marcin Doliński

Proces ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat. Młody mężczyzna potrzebował pomocy, gdy zranił się w nogę. Zmarł.

Dzisiaj przed grudziądzkim sądem rozpoczął się proces trzech lekarzy, którzy mieli źle udzielić pomocy rannemu w nogę 19-latkowi. Postawiono im zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to pięć lat więzienia. Szerzej o tej sprawie pisaliśmy tutaj.

- Nie szukamy zemsty, nie szukamy sensacji. Chcemy, żeby prawda wyszła na jaw - mówi pani Małgorzata, mama Olka.
- Te dwa lata czekania (na proces - przyp. red.) kosztowały nas dużo zdrowia i dużo ciężkich chwil. Chcielibyśmy, żeby to się już skończyło. Przyszłam ze zdjęciem Olka. Chcę, żeby on w tym uczestniczył, żeby ci panowie spojrzeli na to zdjęcie i zrozumieli, że taki fajny chłopak nie żyje - dodaje.

Dziś po godzinie 18. w audycji „Regionalny Punkt Widzenia" Marcin Doliński opowie o tej sprawie dużo więcej.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz
Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę