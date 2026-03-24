W Grudziądzu rozpoczął się proces trzech lekarzy w sprawie śmierci 19-letniego Olka

2026-03-24, 14:20 Marcin Doliński/DW

Proces ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat. Młody mężczyzna potrzebował pomocy, gdy zranił się w nogę. Zmarł.

Dzisiaj przed grudziądzkim sądem rozpoczął się proces trzech lekarzy, którzy mieli źle udzielić pomocy rannemu w nogę 19-latkowi. Postawiono im zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to pięć lat więzienia. Szerzej o tej sprawie pisaliśmy tutaj.



- Nie szukamy zemsty, nie szukamy sensacji. Chcemy, żeby prawda wyszła na jaw - mówi pani Małgorzata, mama Olka.

- Te dwa lata czekania (na proces - przyp. red.) kosztowały nas dużo zdrowia i dużo ciężkich chwil. Chcielibyśmy, żeby to się już skończyło. Przyszłam ze zdjęciem Olka. Chcę, żeby on w tym uczestniczył, żeby ci panowie spojrzeli na to zdjęcie i zrozumieli, że taki fajny chłopak nie żyje - dodaje.



