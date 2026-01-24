Kilkaset osób wzięło udział w marszu pamięci tragicznie zmarłego Olka z Grudziądza

2026-01-24, 18:27 Marcin Doliński / Redakcja

Marsz pamięci 19-letniego Olka w Grudziądzu. / Fot. Marcin Doliński

Protestowano wobec skandalicznego zachowania lekarzy, którzy udzielali pomocy 19-latkowi.

- Wszyscy mamy nadzieję, że coś takiego już więcej się nie powtórzy. Każdy wie, że w tym przypadku zawiniły służby - mówili naszemu reporterowi uczestnicy marszu. - To ogromna tragedia dla rodziny. Chcemy tym marszem wyrazić sprzeciw wobec całej sytuacji. Nie wiem jak mogło dojść do tego, że wszyscy zawiedli.



Przypomnijmy, sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed 2 lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka. Młody mężczyzna w rezultacie nie przeżył.



Lekarze usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do 5 lat więzienia. Pierwsza rozprawa przed grudziądzkim sądem 23 marca.