Jeden atakował nożem, drugi gazowym pistoletem na kulki. Areszt po napadzie w Strzelnie

Sąd Rejonowy w Mogilnie uwzględnił wnioski prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 20-letniego Kacpra P. oraz 19-letniego Jakuba K., sprawców napaści na mężczyznę w Strzelnie/fot: zdjęcie ilustracyjne
Do zdarzenia doszło na rynku miejskim w Strzelnie. Dwóch młodych mężczyzna zaatakowało swojego znajomego, jak ustalono, na tle obyczajowym. Napastnicy zostali szybko zatrzymani. Na początku marca sad zdecydował o ich areszcie.
Sąd Rejonowy w Mogilnie uwzględnił wnioski prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 20-letniego Kacpra P. oraz 19-letniego Jakuba K., sprawców napaści na mężczyznę w Strzelnie.
Dwóch młodych mężczyzn weszło w konflikt z pokrzywdzonym. W pewnym momencie jeden z agresorów wyciągnął nóż, którym ugodził pokrzywdzonego w rękę oraz w plecy.
Drugi ze sprawców strzelał do pokrzywdzonego z pistoletu gazowego na metalowe kulki, trafiając go w okolice głowy. Odniesione przez mężczyznę obrażenia wymagały interwencji służb medycznych. Domniemaną przyczyną napaści miały być wątki na tle obyczajowym.
Podejrzani Jakub K. i Kacper P. zostali bardzo szybko zatrzymani.
Sprawcom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz gróźb karalnych. Ponadto, podczas przeszukania miejsca zamieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli u jednego ze sprawców susz roślinny. Podejrzani częściowo przyznali się do stawianych im zarzutów.
Z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę oraz wynikającą z ich postawy obawę matactwa procesowego, prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Mogilnie wnioski o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Wnioski te zostały przez sąd uwzględnione.
Dochodzenie, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Mogilnie, pozostaje w toku.
